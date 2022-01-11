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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنفيذ خطة التوسع.. حماة الوطن يفتتح أمانة جديدة بـ العبور ومركز الأمل 4

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

افتتح قادة الحزب، أمانة جديدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ومركز "الأمل ٤"، بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.


حضر الافتتاح اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم المركزي بالحزب.

وحضر من نائبات الحزب بمجلس النواب، كل من النائبة ميرال جلال الهريدي، رئيس لجنة الثقافة بالحزب، والدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بالحزب ووكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والنائبة صفاء جابر عياد، مساعد أمين المرأة.

كما حضر الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور عمرو صدقي، أمين أمانة الأنشطة السياحة، والدكتورة إيمان الشامي، أمين أمانة التضامن، والدكتورة رانيا أبو الخير، أمين أمانة حقوق الإنسان بالحزب، وياسر العزب، مساعد أمين التنظيم، والأستاذ عمرو الجهيني، مساعد أمين أمانة المراسم.

ويضم مركز الأمل ٤، صالة تحتوي على ماكينات تفصيل للتدريب والإنتاج، وغرفة لعقد الدورات التدريبية والاجتماعات.

وقال اللواء أحمد العوضي: "نحن حزب كل المصريين، وبات لدينا قاعدة شعبية عريضة، وذلك طبقاً لخطتنا، والشغل الشاغل لنا الالتحام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وهو يفسر افتتاحات الأمانات المتتالية بمختلف المحافظات".

وأكد اللواء طارق نصير، أن الشباب عنصر أساسي في تشكيل حزب حماة الوطن، مشيراً إلى أن الحزب يسعى لتمكين الشباب في أماكن عدة على رأسها المجالس المحلية.

وأشاد بما قام به مركز الأمل وجهود أمانة المرأة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن مراكز الأمل ستنتشر بكافة ربوع الجمهورية من خلال حزب حماة الوطن وأماناته.

وأوضح أن مراكز الأمل هي فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت عقب مطالبته بتغيير شكل المناطق العشوائية، الأمر الذي دفع الحزب لأن يولي رعاية مجتمعية خاصة بالمرأة والشباب، والرعاية الصحية، من خلال تقديم خدمة مجتمعية متكاملة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد العطيفي، إن أمانة القليوبية نموذج جيد للأمانات النشيطة، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن هو حزب كل المصريين بكافة فئاتهم، من مسلمين وأقباط سيدات وشباب ورجال صعايدة ونوبين وجميع مواطني مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة تهدف لاتساع القاعدة الجماهيرية، مضيفا: "وأمامنا خطوات كثيرة ولن يهدأ لنا بال، إلابوجود وحدة حزبية بكل تجمع جماهيري فنحن نعد بما نستطيع تنفيذه".

وأوضحت الدكتورة راندا مصطفى، أنه من المرتقب أن تكون لدى الحزب سلسلة من مراكز الأمل، على أن يكون لكل مركز دور محدد في رحلة الإنتاج للتصميمات الصادر عنهم، وأن يكون لدينا مركزاً للخياطة ومركزاً للتصميم لتصبح شبكة مراكز الأمل شبكة متصلة ببعضها البعض".

وأضافت: "أحلم بالوصول لـ 20 مركزاً هذا العام، لنشهد عقب ذلك افتتاح المركز التسويقي لمراكز الأمل". 

ولفت الدكتور أحمد يوسف، إلى أن الحزب يقدم تواصلاً حقيقياً بين المواطنين، مضيفاً: "ولدينا وحدات حزبية في كل منطقة ونسعى لأن يكون لنا وحدة حزبية بكل شارع".

واستكمل: "نحن حزب لكل المصريين نحمي الوطن حاضره ومستقبله ودائما ما نتواجد وسط المواطنين، فنحن حزب سياسي اجتماعي".

وأوضح أن الحزب بمحافظة القليوبية لديه قاعدة بيانات للقوة البشرية والفاعلة على أرض المحافظة، للتعاون مع مواطني وكوادر المحافظة من خلال الأنشطة المختلفة.

مجلس النواب مصطفى أمين مدينة العبور محافظة القليوبية الدورات التدريبية مجلس الشيوخ

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