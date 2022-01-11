7 سنوات من الدعم الكامل.. الرئيس السيسي الحامي الأول للمرأة المصرية

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وشهد اليوم الثاني من منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، الجلسة الرئيسية بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التحديات المناخية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهد اليوم أيضا جلسة نقاشية عن المرأة بعنوان "نحو عالم آمن وشامل للمرأة".

ويعتبر اهتمام الدولة المصرية بالمرأة اهتماما غير مسبوق حيث تقلدت المرأة في عهد الرئيس السيسي أرفع المناصب القيادية بالدولة واستردت الكثير من حقوقها الضائعة القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

حيث سعى الرئيس السيسي خلال فترة توليه لتمكين المرأة المصرية في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل، أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

الرئيس السيسي حامي المرأة المصرية

وفي هذا الصدد قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات السبع التي تولى فيها رئاسة الجمهورية، كان نعم النصير لداعم للمرأة المصرية.

وتابعت يحيى: "منذ عام 2017، وقد أطلق الرئيس عاما للمرأة المصرية وقد أخذ على عاتقه أن يجعلها فى المقدمة، وأعطاها ثقة كبيرة حينما اختار 8 وزيرات في وزارات هامة لأول مرة في الحكومة واختياره مستشارة للأمن القومي سيدة لأول مرة في مصر".

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم دخول المرأة البرلمان بنسبة 25%، وقام بإعطائها الثقة في الوصول لمناصب كان يصعب عليها الوصول إليها من قبل.

واختتمت قائلة: "في عهد الرئيس السيسي، أصبحت المرأة وزيرة ومحافظة وقاضية وفي مجلس الدولة وفي النيابات وغيرها من المناصب القيادية".

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تفاصيل تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي واعطائها حقوقها الكاملة..

المناصب القيادية للمرأة

واستطاعت المرأة تحقيق جزءا كبيرا من حلمها في عهد الرئيس السيسي، بداية من اعتبار عام 2017 عام المرأة، وتم إطلاق استراتيجية 2030، لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بناءا على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

كما أكد الرئيس السيسي على دعمه لدور المرأة وحقوقها، في جميع مؤتمراته، وستكون طلباتها قيد التنفيذ، وبالفعل خطت المرأة خطوات هامة في تاريخهان ومن أهم الخطوات والمناصب التي تقلدتها المرأة المصرية، منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، والتعيين في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.

كما تم إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها «قانون المواريث» والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وتفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وفي الوزارات، كان للمرأة أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر في تشكيل مجلس الوزراء الأخير وهذا يبين حرصه على تمكين المرأة السياسي وثقته في إمكانياتها وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه وأثبتت وجود الكفاءة والخبرة وأصبحوا قدوة لكثير من السيدات التى ترغب فى العمل العام والخدمة، وأيضًا دخول المرأة البرلمان بقوة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه 15% وهذا يجعلها مشاركة فى الحياة السياسية وفى التشريعات كلها بقوة.

وتم صرف تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة، فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير، خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة، وتدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات.

اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة

ويعكس ذِكر الرئيس الدائم لدعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح، وتصريحه في منتدى شباب العالم السابق بأهمية دور المرأة في حياة الأمم، وتكريمه لـ النماذج النسائية الناجحة، ومتحديات الإعاقة منهن، اهتمام الدولة الدائم بها وإدراكه بأهمية تمكين المرأة المصرية في كافة جوانب الحياة في الدولة.

كما حرص الرئيس السيسي على مقابلة المكافحات منهن، والمشاركات في العمل مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرقة.

وتم تعيين المرأة كـ محافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعى والثقافى، وبالفعل أثبتت جدارتها فى جميع المناصب.

ويأتي مشاركة إحدى الفتيات إلى جانب أحد الشباب فى تقليد الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى رتبة فريق أول، خلال المؤتمر السادس للشباب، تأكيد على أن المرأة المصرية جنب إلى جنب مع الرجل وكان بدعم الرئيس السيسي.

وقد صرح الرئيس السيسي، في وقت سابق، أن جهود الدولة المبذولة لتمكين المرأة من كامل حقوقها وتكريمها بما تستحقه من تكريم، لا بد أن تليق بما قدمته وتقدمه من تضحيات، وقد وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.

القوانين المنصفة للمرأة

ولم تكتفي الدولة المصرية بتمكين المرأة بالمناصب القيادية وحسب، ولكن قامت بتعديل التشريعات والقوانين لتواكب الاهتمام بالمرأة وتصعد بها إلى أرفع المناصب وتعطيها حقوقها الكاملة في العيش والحياة، ومن أهم القوانين التي تم تعديلا أو تشريعها الخاصة بالمرأة: قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، وقانون حقوق ذوي الإعاقة.

بالإضافة أيضا إلي قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.

المكتسبات التي حققتها المرأة

ونتيجة لهذا الدعم الكبير من القيادة السياسية للمرأة طول السنوات الـ7 الماضية، كان هناك العديد من المكتسبات التي حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها:

تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.

تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.

تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.

تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.

زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.

إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.

إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.

تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.

زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 25% وهي الأعلى في تاريخ البرلمان.

بلغت نسبة تمثيل المرأة في هيئة قضايا الدولة 49% وبلغ عدد القاضيات 430 قاضية.

تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وعدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية في المحاكم المصرية.

تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات في مصر.

بلغت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسى 24.8%.

تعيين سيدة نائبة لرئيس البنك المركزي المصري.

تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016.

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.

زيادة نسبة السيدات الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015.

إلى 25% في عام 2018.

بلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%.

زادت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية لـ32%.

زادت نسبة تمثيل المرأة في المحليات إلى 25%.

زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية لـ 12.5%.

بلغت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18 %.

أقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة.

أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات.

تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021.

تغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.

تعديل قوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث.