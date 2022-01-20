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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: لا قرارات رسمية بخفض الحدود الدنيا للكليات بالمرحلة الثالثة

صدى البلد

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه ليس هناك أي تغيير في الحدود الدنيا للكليات بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء القبول في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في يوم 5 فبراير المقبل.

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وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.
 
ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :

الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

 


الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:

الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
بينما تأتي طرقة التقديم عبر الموقع الاإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية :
أن يقوم الطالب بإختيار تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص به في خانة اسم المستخدم 
- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.
- يتم  استيفاء البيانات المطلوبة مع إدخال البريد الإلكتروني ومن ثم تفعيله.
-  عند استيفاء الطالب البيانات يتم تفعيل الحساب الخاص به.

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