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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بث مباشر لحفل الفنان محمد عبده مباشر من الرياض .. شاهد

صدى البلد

يحيى الآن الفنان محمد عبده حفل ليلة المعازيم  بموسم الرياض ، ونشر المستشار تركى آل الشيخ ، لينكات البث المباشر للحفل الذى يذاع على قناة mbc و mbc مصر .

 

وكان روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لحفل ليلة المعازيم للفنان محمد عبده بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

ونشر تركي آل الشيخ صورة  لبوستر حفل ليلة المعازيم للفنان محمد عبده، وعلق كاتبًا: “اليوم الحفل الكبير ... لتذكير اول ٢٠ دقيقة في الحفله تشمل عرض فريد من نوعه ... يعني الي نظامه لازم اكون اخر واحد دخل ... بيفوته كثيييير”.

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تركي آل الشيخ يروج لحفل محمد عبده بموسم الرياض.. شاهد

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بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ تركي آل الشيخ عبر إنستجرام


يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021  نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

تركي آل الشيخ انستجرام السعودية محمد عبده الفنان محمد عبده

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