عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أركان عملية البيع وأنواعه وفقا للقانون المدني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اختص  القانون المدني وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بمناقشة أهم الأمور الحياتية التي يمارسها الأفراد في علاقتهم الاجتماعية سواء بالنسبة للأقارب أو الغرباء، وتعتبر مسألة البيع من أهم الأنشطة التجارية التي يمارسها الأشخاص سواء كانت في الخدمات أو السلع أو المباني وغيرها ، ولهذا حرص المشرع المصري علي إيضاح أركان عملية البيع وأنواعه.

 

وفي هذا الإطار نصت المادة (418) علي أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى، ويجب أن يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
 

وأوضح القانون: وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع، سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع، كما أنه إذا كان البيع "بالعينة" وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

وأضاف القانون: وإذا تلفت "العينة" أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشىء مطابق للعينة أو غير مطابق.

 

اقتصاد السعودية|عدد أجهزة نقاط البيع يتخطى حاجز المليون في المملكة

برلمانية: دمغ الذهب بالليزر يحقق الحوكمة في عمليات البيع والشراء


وتابع القانون: فى البيع بشرط التجزئة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من لتجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.


 ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ، وإذا بيع الشىء بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا الإعلان.

كما  يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد، وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.

و إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.

وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
 ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.


و تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى بموت فيه صاحب العقار المبيع، ولا تلحق مادة الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
 

و لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.

البيع عقد مشترى ملكية التجزئة

ترشيحاتنا

المصائب لا تأتي فراده.. إصابة مدرب تونس بفيروس كورونا قبل مواجهة نيجيريا

6 تحت الصفر.. مدن بالسعودية تسجل انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة لم يحدث منذ 30 عاما

الجمارك الليبية: السماح بدخول البضائع المصرية بمستندات التحويل المصرفي عبر منفذ السلوم

لماذا قدم سيدنا إبراهيم الأمن على الرزق في دعائه ؟.. خطيب المسجد الحرام يوضح

زي النهارده.. مصر تهزم المجر وديًا وتتعادل مع أوغندا بتصفيات إفريقيا |نوستالجيا

غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه .. إجراءات قانونية ضد 15 عنصرا إجراميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوميكرون لا يرحم.. إجراءات جديدة تطبق غدا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

بعد شائعات نقل الزعيم للمستشفى.. شقيق عادل إمام يرد بتعليق حاسم

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

100 ثعبان تنهي حياة رجل في منزل .. شاهد تفاصيل مروعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة النساء .. قصص مثيرة من داخل منزل ريا وسكينة | صور

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

فيديو

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ