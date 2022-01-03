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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أب عرض طفلته للبيع مقابل 50 ألف جنيه في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من ضبط شخص خلال بيعه طفلته التي تبلغ من العمر عامين ونصف لأحد الأشخاص مقابل 50 ألف جنيه، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد عرضها للبيع وتواصله مع أحد الأشخاص علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وتحديد موعد لتسليمه الطفلة بشارع الجيش وضبطه وقت إجراء عملية البيع .

 

كان  اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا، من مأمور قسم  ثان المنصورة، بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة،  بمحاولة أب بيع ابنته البالغة من العمر عامين ونصف مقابل ٥٠ ألف جنيه.


وحررت الإدارة محضرا ضد " احمد.ال.ا "٣٥ عامًا، حاصل على ليسانس آداب ، ومقيم قرية " بلجاي ، التابعة لمركز المنصورة وتبين أنه أثناء تواجد المحرر ضده المحضر  بشارع " الجيش " بمدينة المنصورة، وبحوزته "هاتف محمول" قيامه بعرض نجلته الطفلة جنة عامين للبيع على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " نظير مبلغ مالي قدره " 50 ألف جنيه ".


و بتقنين الإجراءات وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة ،  وقيامه بعرض الطفلة للبيع لشكه في نسبها اليه من زوجته المتوفاة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت  التحقيقات.

محافظة الدقهلية الدقهلية امن الدقهلية حاصل على ليسانس اداب مركز المنصورة بمدينة المنصورة إرتكاب الواقعة

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