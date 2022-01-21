حملة لرفع الإشغالات والتعديات في بنها

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية حملة لرفع الاشغالات والتعديات والتفتيش علي الأنشطة التجارية والمحلات والكافيهات.

وقال المهندس علي عبدالستار أحمد رئيس مدينة ومركز بنها، إن مجلس المدينة قام بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق والحملة الميكانيكية والكهرباء والأجهزة المعاونة بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها بحملة لرفع الاشغالات والتعديات بمنطقة الكباري وإزالة حالة تعدي على نهر النيل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لتطهير المصالح الحكومية فى اطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الأجهزة التنفيذية قامت بأعمال وحملات التطهير لعدد من المصالح الحكومية بالمركز بواسطة عمال ومعدات المركز و المدينة