عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لرفع الإشغالات والتعديات في بنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية حملة لرفع الاشغالات والتعديات والتفتيش علي الأنشطة التجارية والمحلات والكافيهات.

وقال المهندس علي عبدالستار أحمد رئيس مدينة ومركز بنها، إن مجلس المدينة قام بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق والحملة الميكانيكية والكهرباء والأجهزة المعاونة بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها بحملة لرفع الاشغالات والتعديات بمنطقة الكباري وإزالة حالة تعدي على نهر النيل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لتطهير المصالح الحكومية فى اطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

      
وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الأجهزة التنفيذية قامت بأعمال وحملات التطهير لعدد من  المصالح الحكومية بالمركز بواسطة عمال ومعدات المركز و المدينة 

 

القليوبية انتشار فيروس كورونا رفع الإشغالات محافظ القليوبية حي شرق شبرا الخيمة انتشار فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

مواجهة كورونا.. حملة لتطهير المصالح الحكومية بكفر شكر في القليوبية

ضبط 120 شيشة خلال حملة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخانكة

ترشيحاتنا

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

شعراوي: توفير 27 ألف فرصة عمل بعد تنفيذ 3429 مشروعاً

بكاميرا فائقة الدقة.. سامسونج تكشف قدرات هاتف Galaxy A23 القادم

الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

شعبة السياحة تنهى أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

3 علاوات دورية تنتظر الموظفين يوليو المقبل

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ