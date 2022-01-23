بعد إغلاق مطاعم شهيرة.. 6 علامات تؤكد سلامة اللحوم يجب الانتباه لها

شنت وزارة التموين حملات قوية خلال الفترة الماضية لضبط اللحوم الفاسدة في عدد من المطاعم الشهيرة، حيث تم الكشف عن كميات كبيرة من اللحوم والدجاج الفاسدة، مع وجود كمية كبيرة من لحم الحمير.
وفي هذا التقرير نستعرض علامات اللحوم الفاسدة وإرشادات يجب اتباعها عند الشراء بناء على عدد من التقارير الطبية.
اختيار اللحوم السليمة
- لا تشتري أبدًا اللحوم التي تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ البيع.
- قم بشراء اللحوم من المتجر بعد العثور على جميع العناصر الأخرى لتقليل الوقت الذي يخرج فيه اللحم عن الثلاجة.
- تجنب أي لحم بقري يكون بنيًا داكنًا أو متغير اللون، أو له رائحة قوية، أو يكون قاسيًا أو لزجًا.
- تجنب الدواجن التي تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية أو صلبة أو لزجة.
- تجنب أي سمكة بهت لونها أو بهت لونها ولحمها إسفنجي أو لزج ولها رائحة قوية تشبه الأسماك أو تشبه الأمونيا.
- تجنب أي لحوم في عبوات تالفة أو متسربة أو ممزقة، حيث من المحتمل أنها تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.