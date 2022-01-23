بعد إغلاق مطاعم شهيرة.. 6 علامات تؤكد سلامة اللحوم يجب الانتباه لها

شنت وزارة التموين حملات قوية خلال الفترة الماضية لضبط اللحوم الفاسدة في عدد من المطاعم الشهيرة، حيث تم الكشف عن كميات كبيرة من اللحوم والدجاج الفاسدة، مع وجود كمية كبيرة من لحم الحمير.

وفي هذا التقرير نستعرض علامات اللحوم الفاسدة وإرشادات يجب اتباعها عند الشراء بناء على عدد من التقارير الطبية.

اختيار اللحوم السليمة