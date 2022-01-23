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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

أبوظبي
أبوظبي

إذا كنت من محبي الغروب فشاطئ الكورنيش هو الأنسب لك، وإذا كنت من المهتمين بمعرفة التراث الثقافي والتاريخ لأبو ظبي فقلعة الجاهلي تناديك، أما إذا أردت أن تمتع عيناك بمظاهر الهندسة المعمارية الخلابة وأسلوب الحياة العربي الفخم فاذهب مباشرة إلى مسجد الشيخ زايد الكبير أو متحف قصر الإمارات لتنعم بحلاوة المنظر، إليك أفضل 7 أماكن سياحية مجانية في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

 

1- مسجد الشيخ زايد الكبير

المبنى الشبيه بالقصر الكبير هو أحد أضخم مساجد الإمارات، فالشيخ زايد الكبير هو أفضل مكان جميل يمكن زيارته مجانًا في أبوظبي، حيث يعد أجمل أسطورة هندسة معمارية فنية يمكنك أن تراها على الإطلاق.

يعكس لون الجدران الأبيض الساطع ضوء الشمس على التصميمات الساحرة لمسجد الشيخ زايد الكبير، مما يخلق أجواءً روحانية عالية وهدوء واسترخاء كبير.

الموقع: شارع الشيخ راشد بن سعيد - أبوظبي

المواعيد: 9 صباحًا حتى 10 مساءً ما عدا صباح الجمعة.


2- قصر الإمارات

يعد قصر الإمارات مكانًا لمشاهدة أسلوب الحياة العربي الفخم مع الطعام التقليدي اللذيذ، بدءًا من التصميمات الداخلية الراقية إلى 394 دار ضيافة فاخرة.

كرم الضيافة الذي يقدمه الموظفون في قصر الإمارات مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية تجعله موضع جذب للسياح من كل مكان.

كما أن حمامات السباحة ذات المناظر الطبيعية، قاعات المؤتمرات، غرف الاجتماعات ومناطق الحدائق في قصر الإمارات كلها مبنية بأناقة حيث يمكن للمرء الاسترخاء بسلام.

واللافت أن المعارض الفنية في قصر الإمارات مجانية، فمن خلال عرض الأعمال الفنية والتحف القديمة، يمكنك الاستمتاع بجولة بين أبرز معالم الثقافة العربية.

الموقع: طريق الكورنيش الغربي

المواعيد: 24 ساعة مفتوح.


3- قلعة الجاهلي

إذا كنت مهتمًا بمعرفة التراث الثقافي والتاريخي لمدينة أبو ظبي، فإن قلعة الجاهلي هي المكان الأنسب لك، فقد تم تشييدها في تسعينيات القرن التاسع عشر، وترتكز على أنشطة فلسفة وتراث الإمارات العربية المتحدة.

إن زيارة قلعة الجاهلي مجانية، وتوفر لك تجربة لا تنسى مدى الحياة، فستجذبك القلعة المذهلة بالتأكيد بفنها وهيكلها التاريخي الرائعين.

اشتهر هذا الحصن، المغطى بحديقة خضراء، بأنه أفضل عمارة ترابية في العالم.

الموقع: شارع سلطان بن زايد الأول - المطاوعة - العين

المواعيد: 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً ، مغلق أيام الأحد.


4- مارينا مول

مارينا مول هو مبنى متعدد الطوابق المصمم بشكل جميل هو مركز تجاري مذهل يضم جميع أنواع المحلات التجارية من أجلك، بدءًا من الأزياء والمطاعم إلى دور السينما ومناطق اللعب للأطفال، لا تنسى زيارة هذا المركز التجاري عندما تذهب إلى الإمارات العربية المتحدة.

الموقع: أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة

المواعيد: 10:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.


5- متحف قصر الشيخ زايد

من أهم الأشياء المجانية التي يمكنك القيام بها في أبو ظبي هي زيارة متحف قصر الشيخ زايد الفخم الذي يتباهى بمجموعة التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يحتفظ متحف قصر الشيخ زايد بمكان للتاريخ والفن، كما أنه يوفر ركنًا لأنواع مختلفة من العروض التي لا ينبغي لأحد أن يفوتها.

يوجد مدمج به قاعة ضخمة ومصممة بشكل جميل مخصصة للأفلام والعروض التقديمية، كما أن لديك خيار لتناول الطعام في العديد من المقاهي والمطاعم. استرخ وأنت جالس وشاهد العروض المثيرة واستمع إلى تلك الموسيقى التقليدية التي تظهر لك أيام العرب الذهبية.

الموقع: شارع حصة بنت محمد - أبوظبي

المواعيد: 8:30 صباحًا حتى 7:00 مساءً، مغلق أيام الأحد.

 

6- سباق الهجن

واحد آخر في قائمة الأماكن التي يجب زيارتها في أبو ظبي مجانًا هو مسارات سباق الهجن على طريق العين حيث يمكنك مشاهدة الجمال عالية الحدب وهي تندفع بسرعات عالية في السباق، وتظل تلك الرياضة واحدة من أفضل الرياضات التي يمكنك تشاهدها برفقة عائلتك.

تقام السباقات في الغالب فقط في عطلات نهاية الأسبوع وبعض المناسبات الخاصة بالتقويم العربي.

المكان: مضمار الوثبة لسباق الهجن أو مضمار المقام.


7- شاطئ الكورنيش

يتميز شاطئ الكورنيش بالعديد من المقاهي والمطاعم ومفاصل الطعام، وهو مكان رائع لمحبي المأكولات البحرية، والمناظر الخلابة لشروق وغروب الشمس.

يمتد مسار الشاطئ على مساحة 8 كيلومترات وهذا ما يجعله أحد أطول الشواطئ في المنطقة.

تعد المناظر من شاطئ الأفق الانتقائي لأبو ظبي إضافة إلى سحرها وهذا ما يجعلها مكانًا لا بد من زيارته!.

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