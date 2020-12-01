أبوظبي تنظم حفل أصوات من الإمارات افتراضيا بسبب كورونا غدا

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حفلًا موسيقيًا افتراضيًا تحت مظلة السلسلة الموسيقية "أصوات من الإمارات" على مسرح قلعة الجاهلي، للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتضمن عرضين موسيقيين يقام الأول في الثاني من ديسمبر، ويليه العرض الثاني يوم 3 ديسمبر.





يأتي الحفل ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تسليط الضوء على المواهب الموسيقية الإماراتية، والذي من المقررّ أن يكون من أهم احتفالات عام 2020 الهادفة لترسيخ روح التراث الموسيقي الإماراتي وتجديد حضوره في المجتمع.





ويجمع الحفل ألمع النجوم في الساحة الغنائية الإماراتية، وهم فيصل الساري وفيصل الجاسم، إلى جانب الفنان طارق المنهالي والفنان أحمد الحوسني، وموسيقيي بيت العود، والذي سيقدمون معًا أمسيتان لن تُنسيا من الأجواء الاحتفائية الصادحة بألحان إماراتية أصيلة.





بهذا الصدد، قال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "نسعى بشكل متواصل في دائرة الثقافة والسياحة لتوفير الوسائل والمنصّات المناسبة لهذه المواهب الموسيقية الإماراتية لمواصلة تقديم إبداعاتها للجماهير حيثما كانوا، وتسخيرها لتعزيز روح التراث الإماراتي الموسيقي وتجديده. ويسرّنا التعاون مع هذه الكوكبة من المواهب الموسيقية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية وإحياءً لروح الاتحاد سوية، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا التي حالت دون القدرة على إحياء الحفلات الموسيقية".





يتضمن اليوم الأول من الاحتفالية أداء النشيد الوطني، وعرض عزف عود ثنائي مع توفيق زريق ويامن الأعور. كما سيقدم الفنان أحمد الحوسني بصحبة فناني بيت العود عرضًا للأغاني الإماراتية، والذي يشمل عرضاَ لأغاني الدكتور فتح الله أحمد، أستاذ الغناء العربي في بيت العود. ويلي ذلك عرض "لزايد سلام" مع الفنان فيصل الساري وفرقته.





وسيشمل اليوم الثاني عرضًا للفنانة نجمة الكور، والفنان طارق المنهالي بصحبة فناني بيت العود، ومن ثم عرض للفنان فيصل الجاسم وفرقته.





سيقدم الفنانون المشاركون أنغامهم في حفلات موسيقية على مسرح قلعة الجاهلي في العين ضمن مزيج موسيقي فريد مستوحى من التقاليد الموسيقية الغنية لدولة الإمارات، والتي سيتسنّى للمشاهدين عرضها افتراضيًا من راحة منازلهم عبر قناة "ثقافة أبوظبي" على يوتيوب.







