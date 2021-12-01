خلال زيارته للإمارات.. هدية خاصة من شيخ الأزهر لـ ولي عهد أبو ظبي

استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، رحب بن زايد - خلال اللقاء الذي جرى في صرح المؤسس - بالدكتور الطيب، وبحث معه أوجه التعاون بين الإمارات والأزهر خاصة في مجال نشر قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الحوار بين الحضارات.

كما تبادل بن زايد مع الطيب الأحاديث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ شيخ الأزهر الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار.

وأشاد الإمام الطيب بالنهضة الحضارية والإنسانية الشاملة التي حققتها الإمارات على مدى عقود وأهمية مبادراتها الرائدة في نشر قيم الخير والتسامح والحوار والتي تبني جسور التواصل والأخوة الإنسانية والتعاون بين مختلف الثقافات.

وتطرق اللقاء إلى دور مؤسسي الإمارات ورؤيتهم في ترسيخ بناء صرح الاتحاد وإخلاصهم وتفانيهم في سبيل رفعته وعزة شعبهم.

وخلال اللقاء أهدى شيخ الأزهر، الشيخ محمد بن زايد، نسخة من "مصحف الأزهر الشريف" الذي استغرق العمل فيه نحو عشرين عاما، ويتسم بزخارفه المتميزة المستوحاة من المخطوطات القرآنية وأساليب الطباعة والمواد الخام التي تحافظ على جودته.

يذكر أن شيخ الأزهر يزور الإمارات ليترأس الاجتماعات الدورية لمجلس حكماء المسلمين التي استضافتها أبوظبي وناقشت أبرز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة العالمية‏.