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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 15 عاما من قبلة نجم هوليود .. تبرئة ممثلة هندية من تهمة الفعل الفاضح

ريتشارد جير وشيلبا
ريتشارد جير وشيلبا شيتي

برأت محكمة في مومباي الممثلة الهندية شيلبا شيتي من تهمة ارتكاب فعل فاضح، وأعلنت أنها كانت ضحية لتصرف الممثل الأمريكي الشهير ريتشارد جير الذي قبلها في حدث عام في الهند في عام 2007.

 

ووفقا لموقع “تايمز أوف إنديا” الهندي  يمثل القرار نهاية قضية استمرت 15 عامًا بدأت عندما قبل جير شيتي في حدث للتوعية بمرض الإيدز في راجستان الهندية في عام 2007.

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وأثارت صور جير وهي تقبّل يد شيتي أولاً ثم يقبلها على خدها غضب الكثير مما دفع المتظاهرين إلى اللجوء إلى حرق تماثيل وصور لكلا الممثلين، وبعد تقديم الشكاوى ، اتُهم كل من شيتي وجيري بعدة تهم منها الفحش وارتكاب فعل فاضح.

 

تم إغلاق القضية ضد جير بسرعة، حيث قال قضاة المحكمة العليا إن الشكاوى التافهة قد تم تقديمها من أجل الدعاية الرخيصة وأن الممثل كان حرًا خلال زيارة البلد.

 

لكن بالنسبة لشيتي ، تبين أن الحادث كان مشكلة طويلة الأمد، بعد أن بدأت في البداية في راجستان ، تم نقل قضيتها لاحقًا إلى مومباي، وقالت الممثلة ، التي تبلغ من العمر الآن 46 عامًا ، في طلب إخلاء السبيل الذي قدمته عن طريق محاميها مادوكار دالفي، والذي نقلته وسائل الإعلام المحلية ، إن حقيقة أنها لم تحتج عندما قبلها المتهم ريتشارد جير، ولا يمكن أن تصبح متآمرة أو مرتكبة الجريمة.

شيلبا شيتي
شيلبا شيتي

 

كانت قد قالت شيتي في وقت سابق إن قضيتها مبالغ فيها، ويبدو أن قاضي العاصمة كيتكي تشافان قد وافق على حجج شيتي ، معترفًا بأن القبلة بدأها جير ، الذي يشار إليه في الأوراق القانونية على أنه  المتهم الأول.

 

وأخيرا لم يتم استيفاء عنصر واحد من أي من الجرائم المزعومة في الشكوى ، وقال القاضي ، وفق ما نقلته صحيفة هندوستان تايمز. وفي ختام الجلسة التي عقدت يوم الإثنين ، إنه بعد النظر في محضر الشرطة والشكاوى ووثائق الادعاء ، " اقتنعت المحكمة بأن التهمة الموجهة ضد المتهمة أي شيلبا شيتي لا أساس لها ".

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