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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد احتلالها المرتبة الأولى .. أبرز نجاحات تويوتا

بعد احتلالها المرتبة
بعد احتلالها المرتبة الاولى .. ابرز نجاحات تويوتا

تعتبر شركة تويوتا واحدة من اعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم، وتمكن الصانع الياباني من احتلال مكانة فريدة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى التاريخ الممتد، والطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والكروس اوفر والهاشتباك، وغيرها من سيارات رياضية متعددة الاستخدام SUV، وذات القدرات الخارقة ايضا.

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وعلى الرغم من جائحة فيرورس كورونا التي تسببت في بعض الخسائر للكثير من مصنعي السيارات، تمكنت تويوتا من تحقيق نسبة مبيعات عالية تتجاوز الـ 10% خلال العام الماضي، لتسجل رقم يتخطى 10.5 مليون وحدة، وتصبح أكبر شركة فى العالم من حيث مبيعات المركبات للعام الثاني على التوالى.

بعد احتلالها المرتبة الاولى .. ابرز نجاحات تويوتا 

وحصلت تويوتا على تفوق ملحوظ ايضا داخل السوق الصيني، سوق الولايات المتحدة الامريكية، كما ذكرت مجلة يو إس نيوز أن مبيعات الصانع الياباني تتضمن شاحنات هاينو موتورز، وشركة ديهاتسو موتور للمركبات الصغيرة التباعين للعملاق الياباني.

بينما بلغت مبيعات شركة تويوتا داخل السوق الياباني خلال العام الماضى 2.11 مليون سيارة، مع انخفاض بنسبة قدرها 2.2 % عن 2020، بل ارتفعت بالسوق العالمي بنحو 8.39 ميلون وحدة اي مايعادل 13.8 % كنسبة مئوية.

بعد احتلالها المرتبة الاولى .. ابرز نجاحات تويوتا 

وبعد منافسة قوية داخل السوق الامريكي مع العملاقة جنرال موتورز، تمكن الصانع الياباني من احتلال المركز الاول لعام 2021 داخل السوق الامريكي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1931، بينما صعدت مبيعات تويوتا إلى المركز الثالث بدلًا من المركز الثامن بالسوق الاوروبي بارتفاع يقدر بـ 9.1٪، بعدد 615.142 سيارة.

 

محطات وراء الصانع الياباني تويوتا 

يرجع تاريخ تأسيس عملاقة صناعية السيارات اليابانية تويوتا إلى عام 1937، وذلك على يد كيشيرو تويودا، ولكن هناك سر خفي وراء الصانع الياباني المخضرم، حيث كانت انطلاقتها الأولى في تصنيع ماكيانات الحياكة، بعد ان اخترع تويودا أول آلة لحياكة النسيج يدويا، والتي تم تصنيعها من الخشب لتتبعها رحلة قوية في تطوير مجال صناعة النسيج

بعد احتلالها المرتبة الاولى .. ابرز نجاحات تويوتا 

وبعد سلسة من النجاحات دخلت تويوتا مجال صناعة السيارات، وكانت اول سيارة من انتاجها تحمل اللقب A1  والتي انطلقت 1933، حيث اعتمدت على محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3389 سم³، مقترن بناقل حركة يدوي، مع اطلالة خارجية اصبحت تحمل الطابع الكلاسيكي حاليًا

بعد احتلالها المرتبة الاولى .. ابرز نجاحات تويوتا 

ومن هذا التاريخ بدأت تويوتا في احتلال مكانتها المرموقة في عالم السيارات، عبر باقة من الاصدارات الشهيرة مثل عائلة تويوتا كورولا، والعملاقة لاند كروزر وبرادو، والانيقة الشبابية ياريس، وفئة البيك اب المميزة ومنها هايلكس، إلى جانب الكثير من الاصدارات القوية.

تويوتا السيارات الأسواق العالمية السيدان SUV الصانع الياباني تويوتا

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