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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

احذر.. غرامة وحبس سنتين عقوبة مزاولة مهنة «التحاليل الطبية» بالمخالفة

تحاليل طبية
تحاليل طبية

انتشرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية  التشخيصية، دون ترخيص، واستهان الكثير منهم بأحكام القانون الذي وضع شروطا محددة لممارسة مهنة التحاليل الطبية وضوابط ترخيصها، مما أضر بصحة الكثير من المواطنين، وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية .

 

 شروط مزاولة المهنة

نصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقاً لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

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50 ألف جنيه غرامة..عقوبة مزاولة التحاليل الطبية بدون ترخيص| مشروع قانون جديد

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مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ..نائبات: نصوصه تتعارض مع الدستور.. وجود دخلاء على المهنة يعرض حياة المرضى للخطر.. ومطالب بتغليظ العقوبات

2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

واستثناء من أحكام المادة الأولى، يجوز للطبيب البشرى المصرح له بمزاولة مهنته فى الدولة المصرية، أن يجرى فى عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التى تساعده على تشخيص المرض بالنسبة الى مرضاه الخصوصيين فقط.

 

ويجب أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:

1- أن يكون مصرى الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها فى المادة الأولى بها.

2- أن يكون حاصلا على:

  •  بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية.
  •  أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم ( الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.
  •  أو درجة أو شهادة أجنبية فى الطب أو الجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.

3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

عقوبة المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

 

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