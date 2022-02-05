مصرع شاب بطلقات نارية فى ظروف غامضة بأسوان

لقى شاب مصرعه نتيجة إصابته بطلقات نارية بمنطقة بمركز إدفو شمال أسوان مساء الجمعة في ظروف غامضة.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن إخطارًا يفيد بمقتل شخص يدعى "ج. ش" يبلغ من العمر 31 عامًا، إثر تعرضه لطلقات نارية، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة إدفو إلى منطقة الحادث للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري مباشرة التحريات لكشف الملابسات حول هذه الواقعة .



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نظمت مباحث التموين في أسوان، أمس الجمعة، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية تموينية، منها 8 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و4 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي، و10 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وقضية سلع مهربة جمركيا، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى نيابة أسوان.