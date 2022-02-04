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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تستضيف مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية

مهرجان الحرف الشعبية
مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية

رحب الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالحضور بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة أسوان، ويقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم حسن همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، تحت شعار خير بلادي.

تأتي إقامة هذا المهرجان في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتراث الشعبي، والحفاظ علي الهوية المصرية والبصرية، وذلك من خلال التخصصات الدقيقة في المجالات الهندسية والفنية بكليات جامعة أسوان، وربطها بالبيئة المحيطة والعمل علي المنافسة بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة في تنظم مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية في محافظة أسوان ذات التراث الشعبي المتفرد، والحضارة والتاريخ وأسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي والافريقي للقارة السمراء أفريقيا.

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وتقام ورش العمل للطلاب المهرجان، تحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية والدكتور محمد ابو الليل وكيل الكلية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أنه بدأت الجلسة الافتتاحية بالحرم الجامعي بصحاري وتستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2022 ويشارك بالمهرجان في حدود 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان أن الجامعة تعمل على اكتشاف مواهب الطلاب والقيام بصقلها وتنميتها لتخريج كوادر علمية قادرة على الابداع الفكري والعملي دون الاعتماد على الطرق النمطية ويعد مهرجان الحرف الشعبية فرصة ذهبية للطلاب الموهوبين والمبدعين لتعبير عن فنهم والعمل على إحياء التراث الشعبي لمحافظة أسوان. وهم سيكونوا نواه للمشاركة في معرض التراث الشعبي الثاني.

وأشار الدكتور كريم همام إلي أهمية دور معهد إعداد القادة كمنبر تنويري تعليمي وتدريبي لاكتشاف القائد المبدع من خلال النهوض بالشباب ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم فى صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، حيث يأتي هذا الفوج فى إطار تنمية وتطوير بعض المجالات الحرفية، والتدريب على خلق فرص العمل للشباب، والمساعدة على صقل الصنعة أو الحرفة للطلاب والاعتماد على أنفسهم، إلى جانب العمل على الإعداد والتأهيل لسوق العمل لهم.

ويتضمن هذا الفوج الجلسة الافتتاحية فى اليوم الأول وكذلك مجالات التسابق بورش العمل، وفى اليوم الثاني من البرنامج يتضمن جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، بالإضافة الى استكمال مجالات التسابق بورش العمل، وخلال برنامج اليوم الثالث يتم القيام بزيارة سياحية الى ( السد العالي، رمز الصداقة، معبد فيلة، متحف النيل )، إلي جانب جولة حرة بمدينة أسوان، كما تستكمل مجالات التسابق بورش العمل، وفى اليوم الرابع من برنامج الفوج يتم التقاط الصورة التذكارية بالزي الرسمي، كما يتم عمل الحفل الختامي واعلان نتائج المسابقات وتوزيع الشهادات، ويتبعها جولة حرة بمدينة أسوان، ويختتم فعاليات الفوج يوم الثلاثاء بمغادرة الطلاب .

وتتكون لجنة تحكيم مجالات التسابق من الدكتور محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور وجدي رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والدكتورة إيمان محمد وجدي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.

وعلى هامش الافتتاح قدم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة درع المعهد لدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان تقديرا لدور الجامعة في حسن التعاون المثمر والبناء بين الطرفين وقدم رئيس جامعة أسوان درع جامعة أسوان لمدير معهد إعداد القادة بحلوان وذلك وسط حضور نخبة من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات وطلاب وفود الجامعات المصرية المشاركين في هذا الحدث. 

مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية
مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية
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