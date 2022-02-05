لم يقتل شقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة الزمالك الأسرية

كشفت مصادر أمنية كواليس جديدة في واقعة مذبحة الزمالك، التي راح ضحيتها 3 سيدات ورجل، وانتحار المتهم عقب قتلهم رميا بالرصاص.

وقالت المصادر، إن هناك خلافا حدث بين المتهم “شمس” صاحب الـ 22 سنة، وخطيبته، التي عقد قرانه عليها منذ أسبوعين، وعلى أثر ذلك، اجتمع المتهم وحماته وخطيبته وشقيقتها وطليقها داخل الشقة في برج رقم 2 شارع طه حسين بمنطقة الزمالك، لعقد جلسة صلح بسبب خلاف بينهم.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه أثناء عقد جلسة الصلح نشب شجار بين أفراد الأسرة، وعلى أثر ذلك أخرج المتهم من طيات ملابسه سلاحا ناريًا، وفور تدخل المجنى عليه، خالد؛ لمنعه وسحب السلاح منه، خرجت طلقة، استقرت في جسده.

وأوضح المصدر أنه فور رؤية المتهم للدماء انتابته حالة هيستيرية فأطلق الأعيرة النارية تجاه خطيبته وشقيقتها اللتان توفتا فى الحال، وكذلك حماته- التي أصيبت وتم نقلها إلى المستشفى في وقت لاحق للجريمة، توفيت متأثرة بجراحها- وبعد ذلك أطلق على نفسه عيارًا نارًّا لينتحر فى الحال.

وكشف المصدر أن ما تردد عن قيام المتهم بقتل شقيقته، عار تماما من الصحة، وأنه قتل خطيبته وشقيقتها وطليقها وحماته.

وكان سكان شارع طه حسين بحي الزمالك استيقظوا على مذبحة أسرية؛ عندما اطلق مواطن، الرصاص على زوجته وشقيقته وطليقها وحماته، ثم أطلق الرصاص على نفسه منتحرا عقب ارتكابه الجريمة.

وتبين أن الجريمة حدثت في أثناء جلسة صلح بين المتهم وزوجته.

فيما أمرت نيابة حوادث وسط القاهرة بتشريح جثث ضحايا الحادث، وكلفت مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لموقع حادث مذبحة الزمالك لاجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع الحادث ، وفحص مسرح الجريمة ، بينما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لسماع اقوال الشهود من الجيران وأقارب المجني عليهم للوقوف على ملابسات الجريمة وتحفظت الاجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لفحصها .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقى إخطارًا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد بورود بلاغ، بمصرع 4 أشخاص واصابة سيدة بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك.

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالحادث وجه بسرعه تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث ، والاستماع لشهود العيان من الجيران وكذا اقوال السيدة المصابه بعد تماثلها للشفاء.

علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص قيام صاحب الشقة محل البلاغ بقتل زوجته وشقيقته وطليقها وأصاب حماته رميا بالرصاص من سلاحه الغير مرخص ثم انتحر بإطلاق الرصاص علي نفسه ليسقط وسط بركة من الدماء .

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