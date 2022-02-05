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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جلسة صلح تنتهي بمذبحة أسرية بالزمالك .. تفاصيل

موقع الحادث
موقع الحادث

كشفت مصادر مقربة من أسرة ضحايا مذبحة الزمالك التى قام فيها شخص بقتل زوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته، ثم انتحاره بعد ذلك، أن الجريمة حدثت أثناء جلسة صلح بين المتهم وزوجته.

وأضافت المصادر ان المتهم كان يحاول قتل زوجته وحماته إلا أن تدخل الرجل الأخر خلال ذلك لسحب السلاح الناري منه خرجت طلقة استقرت فى جسده ومن ثم قام المتهم بقتل الباقي واصابة حماته والانتحار عقب ذلك .


أمرت نيابة حوادث وسط القاهرة بتشريح جثامين ضحايا حادث مذبحة الزمالك، الذي قام فيه شخص بقتل زوجته وشقيقته وطليقها واصابة حماته، ثم انتحاره بعد ذلك.

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لموقع حادثة مذبحة الزمالك  الذى قام فيها زوج بقتل زوجته وشقيقته وطليقها واصابة حماته وثم ينتحر، وذلك لاجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع الحادث.

وتكثف الاجهزة الامنية من جهودها بالاستماع لاقوال الشهود بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتحفظت الاجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لبيان اسباب الجريمة.


شهدت منطقة الزمالك مذبحة اسرية في ظروف غامضة ، عندما اطلق مواطن الرصاص علي زوجته وشقيقته وطليقها ويصيب حماته بالرصاص ثم ينتحر باطلاق الرصاص علي نفسه .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد ورود بلاغ بمصرع ٤ اشخاص واصابه سيدة بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك.

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالحادث وجه بسرعه تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث ، والاستماع لشهود العيان من الجيران وكذا اقوال السيدة المصابه بعد تماثلها للشفاء .

علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص قيام صاحب الشقة محل البلاغ بقتل زوجته وشقيقته وطليقها واصاب حماته رميا بالرصاص من سلاحه الغير مرخص ثم انتحر باطلاق الرصاص علي نفسه ليسقط وسط بركه من الدماء .

تم اخطار النيابة العامة التي انتقلت الي مسرح الحادث وكلفت الادله الجنائيه وبفحص مسرح الجريمة ونقل الجثث الي المشرحه تحت تصرف النيابة لفحصها من خلال الطب الشرعي .

كما تبين من التحريات الاوليه ان المتهم انتحر عقب ارتكابه الجريمة بسبب خلافات عائلية ، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .

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