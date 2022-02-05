عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل إلى الإعدام.. عقوبة المتاجرة في طائرات الدرون على السوشيال ميديا

عقوبة 3 أشخاص تاجروا
عقوبة 3 أشخاص تاجروا في طائرات الدرون على مواقع التواصل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع والسلع المحظورة.

txt

الثامنة يا فراعنة.. النواب يدعمون منتخب مصر قبل نهائي أمم أفريقيا.. ويوجهون التحية للمشجعين العرب

txt

حكم نهائى.. انقضاء الدعوى الجنائية فى حوادث المرور لا يلزم الداخلية بإعدام رخصة القيادة

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً "الدرون" مقابل مبلغ مالى كبير.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبإرشاده ضُبط بمسكنه (عدد 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها عدد 6 طائرات بكاميرا وعدد 14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها) وجميعها مُهربة من الخارج.

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل فى ذات النشاط الإجرامى (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية) تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وتبين أنه قام بإعداد غرفة سرية بمسكنه وإتخاذها كورشة لإصلاح هذه الطائرات.

وتم إستهداف الورشة وضبط بداخلها ( 4 طائرات درون مُزودة بكاميرات- 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما فى إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما- العديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة آلياً- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبمناقشة المتهمان أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات (كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة) ورشة لإصلاح  الطائرات إضافةً إلى قيامه ببيعها ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمكتبه المشار إليه، وضُبط بحوزته (طائرة "درون"- عدد 13 طائرة "درون" معدة للإصلاح- عدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.

وحظر قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً  تداولها والاتجار فيها، كما حظر أيضا استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".

ونص القانون في مادته الثالثة على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا،  بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، و في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
 

محافظة القاهرة القوات المسلحة وزارة الداخلية محافظة القليوبية التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

لو سواق الميكروباص رفع الأجرة.. طريقة الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب| فيديو

الأهلي يتأهل لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

تصل إلى الإعدام.. عقوبة المتاجرة في طائرات الدرون على السوشيال ميديا

باقٍ دقائق.. مصادر مغربية: الطفل ريان على قيد الحياة |فيديو

استقرار سعر الدولار في البنوك

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

مسؤول مغربي: ليس هناك دليل على أن الطفل ريان مازال حيا

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

عناصر الإنقاذ تعثرعلى الطفل ريان.. وفريق طبي يتولى مهمة نقله إلى المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ