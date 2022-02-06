الأهلي يستخدم تكنولوجيا جديدة في تدريبات فريق الكرة

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استخدام تكنولوجيا «GNSS» الجديدة في القياسات البدنية للاعبي الفريق بداية من المران الجماعي الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب الكريكيت بأبوظبي في الإمارات.

ووجه «أبوعبلة» الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والكابتن حسام غالي، عضو المجلس، وأمير توفيق، مدير التعاقدات؛ للمساعدة في سرعة التوصل لاتفاق شراء وتشغيل تكنولوجيا «GPS tracking technology GNSS» واستخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت «تي شيرت» اللاعبين في التدريبات والمباريات.

وقال «أبوعبلة» إن القميص الذي يرتديه اللاعبون تحت الـ«تي شيرت» التدريبات يحتوي على جهاز تتبع GPS يسجل كل قياسات اللاعبين البدنية.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع شركة Statsports الانجليزية المتخصصة في تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في القياسات البدنية، ليصبح النادي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يستخدمها على غرار أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال وتوتنهام، وليفربول، والمنتخب الانجليزي، والمنتخب البرازيلي، وسبورتنج لشبونة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الشركة الإنجليزية هي صاحبة الريادة في العالم في تطوير تكنولوجيا GNSS واستحداث أبرز التفاصيل التي تخص الأحمال ونبضات القلب والأداء البدني للاعب أثناء التدريبات، وهو ما يساعد على تطوير الأداء البدني وتقليل حجم الإصابات بين اللاعبين.

واختتم «أبوعبلة» تصريحاته مؤكدا أن الشركة أوفدت مندوبا متخصصا للنادي الأهلي؛ لتدريب اللاعبين والجهاز الطبي والمعد البدني للفريق على استخدام الأجهزة الجديدة.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، في الدور ربع النهائي للبطولة ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.