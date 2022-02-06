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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس الشتا.. أسباب غير متوقعة للكسل والخمول

الخمول
الخمول

ينتشر في فصل الشتاء الشعور بـ الخمول والرغبة الشديدة في النعاس أو المعاناة من  الإرهاق والكسل نتيجة الطقس البارد .. ولكن هل توجد أسباب أخرى للمعاناة من الخمول؟

 

الخمول لا يحدث فقط بسبب حالة الطقس السئ وإنما يمكن أن يكون مرتبطًا بحالة جسدية أو عقلية أساسية.

 

ونكشف لكم فيما يلي أهم أعراض الخمول وأسبابه المختلفة، وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين”.

الكسل قرار.. استشاري: هناك فرق كبير بين الإجهاد والكسل

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ما هي أعراض الخمول؟


يمكن أن يسبب الخمول بعض أو كل الأعراض التالية:

 

تغيرات في المزاج
قلة اليقظة أو انخفاض القدرة على التفكير
إعياء
طاقة منخفضة
الكسل
قد يتصرف الأشخاص المصابون بالخمول كما لو كانوا في حالة ذهول وقد يتحركوا ببطء أكثر من المعتاد.


أسباب الخمول


يمكن أن تجعلك أنواع كثيرة من الأمراض الحادة تشعر بالخمول، وهذا يشمل الأنفلونزا أو فيروسات المعدة، ويمكن أن تسبب حالات جسدية أو طبية أخرى الخمول ، مثل:

التسمم بأول أكسيد الكربون
تجفيف
حمى
فرط نشاط الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
استسقاء الرأس أو تورم الدماغ
فشل كلوي
مرض لايم
التهاب السحايا
أمراض الغدة النخامية مثل سرطان الغدة النخامية
نقص التغذية
توقف التنفس أثناء النوم
السكتة الدماغية
إصابات في الدماغ
 

كما يمكن أن يكون الخمول أيضًا نتيجة لحالات الصحة العقلية، وتشمل هذه:

اضطراب اكتئابي حاد
اكتئاب ما بعد الولادة
متلازمة ما قبل الحيض 
يمكن أن يكون الخمول أيضًا أحد الآثار الجانبية.

الخمول أعراض الخمول أسباب الخمول الكسل الشتاء

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