الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الطقس غدا الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط ملحوظ في الرياح وأتربة عالقة في الجو على بعض الطرق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس غدا مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول حالة الطقس غدا ليلا، يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، أتربة عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 11

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 7

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9