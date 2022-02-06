الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الأحد، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “هذا الصباح“ المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس الأيام القادمة سيكون مستقرا، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون شتوي مائل للبرودة على محافظات شمال البلاد، دافئ على محافظات جنوب البلاد وسيناء.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، متابعة: لا يجب أن ننخدع بارتفاع درجات الحرارة نهارا.

واسترسلت: درجات الحرارة ستقل تدريجيا ليلا لتصل إلى ١٠ درجات، ولذلك ننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد الأيام القادمة تواجد للشبورة المائية الخفيفة والتي لن تؤثر على الأنشطة اليومية، متابعة: استقرار الطقس مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

