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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لماذا رفض مجلس النواب تعديلات قانون التعليم الجديد؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم طارق شوقي

تسائل عدد من المواطنين عن الأسباب التي دفعت النواب لرفض  مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ولذلك قام موقع “صدى البلد” برصد أبرز الأسباب التي كانت سببا في رفض التعديلات الجديدة فيما يلي:

عقوبة الآباء بسبب تغيب الاطفال

أكد النائب أحمد الحديدي، أن تعديلات المادة 21 من قانون التعليم وتغليظ العقوبة لأولياء الأمور بسبب تغيب أطفالهم عن الدراسة مرفوضة.

وبدورها قالت النائبة نيفين الكاتب: "لازم وزارة التربية والتعليم تواجه المشكلات وتواجه التكدس داخل الفصول بدلا من معاقبة ولي أمر الطالب" مضيفة: " لازم يكون فى حلول من جانب وزارة التربية والتعليم وخاصة أن أولياء أمور لا تستطيع دفع مصروفات أبنائها" متسائلا كيف سنقوم بتغريمهم بسبب غياب أطفالهم؟".

فيما أكد النائب أحمد الشناوي رفضه مشروع القانون، داعيا الحكومة الشعور بالفقراء، وعلاج الفقر كما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تصدر المشكلات لمجلس النواب".

كما طالب النائب، بحل مشكلة الدروس الخصوصية بدلا من النظر إلى فكرة غياب التلاميذ، مضيفا: "عايز أعرف أزاي هتتحل مشكلات نقص المدرسين" داعيا أن تلبي وزارة التربية والتعليم الاستماع إلى أولياء الأموار بدلا من تغليظ عقوبة، مضيفا :" الناس مش ناقصة".

أسامة العبد: "يجب لكل مشكلة حل أما الوزير السلبي لكل مشكلة حل".

بهاء الدين أبو الحمد: "كل مرة تنتابني حالة صعبة، نفسى مرة وزير التربية والتعليم يفرحني" مضيفا :" كل يوم وزير التربية والتعليم يأتي لنا بقوانين يثير مشكلات" مضيفا: "نفسى الوزير يجي ويقول أزاي يهطلع لينا مفكرين كعباس العقاد سواء فى أى محافظة".

وأكدت النائبة داليا السعدني رفضها مشروع القانون شكلا وموضوعا، متسائلة: "هل الحكومة تسمع لحديث النواب" داعية محاسبة الحكومة على تقديم هذا مشروع القانون" مضيفة: "وزارة التربية والتعليم
 

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