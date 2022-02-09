ولاء الشريف و كارولين عزمي تخطفان الأنظار من كواليس أبو العروسة

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت ولاء الشريف في الصورة بصحبة كارولين عزمي من كواليس مسلسل أبو العروسة مما أثار إعجاب متابعيها.

أبو العروسة مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري .

أبطال مسلسل أبو العروسة :

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقي ، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور .

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة:

يعرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التي عرض عليها الجزءين السابقين وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، حيث يعرض فى 8 مساءاً على dmc العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .