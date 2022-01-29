سوسن بدر تشوق جمهورها لمشاهدة أولي حلقات أبو العروسة 3

روجت الفنانة الكبيرة سوسن بدر،لمشاهدة أولي حلقات المسلسل الإجتماعي أبو العروسة الجزء الثالث.

ونشرت سوسن بدر البوستر الرسمي للمسلسل من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتبت معلقة من خلاله:مستنيكم النهاردة على دى ام سى و واتش ات .

الحلقة الأولى أبو العروسة 3 :

وحملت أحداث الحلقة الاولى من الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة العديد من الاحداث ومنها ترك عبد الحميد “ سيد رجب ” العمل ، بينما تعرض أبناءه الى العديد من المشاكل ، حيث تركه أبنه أكرم “ ميدو عادل ” خطيبته .

أبو العروسة مسلسل تليفزيونى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى .

أبطال مسلسل أبو العروسة :

مسلسل أبو العروسة فى جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة :



من المقرر عرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التى عرض عليها الجزئين السابقين وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، وسوف يعرض فى 8 مساءاً على dmc العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .