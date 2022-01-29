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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من أبو العروسة 3 I صور

أبو العروسة
أبو العروسة

 أبو العروسة .. واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية فى الوطن العربى خلال السنوات الماضية، حيث استطاع العمل ان يجذب قطاع كبير من المشاهدين، خاصة وانه يتناول مشاكل الاسرة المصرية بشكل راقى محترم .

وخلال الساعات الماضية طرحت منصة watch it أولى حلقات الجزء الثالت من مسلسل أبو العروسة ، وذلك قبل عرضه على شاشة dmc  بيوم واحد فقط .

أبو العروسة 
أبو العروسة 
أبو العروسة 

الحلقة الأولى أبو العروسة 3 :

وحملت أحداث الحلقة الاولى من الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة العديد من الاحداث ومنها ترك عبد الحميد “ سيد رجب ” العمل ، بينما تعرض أبناءه الى العديد من المشاكل ، حيث تركه أبنه أكرم “ ميدو عادل ” خطيبته .

أبو العروسة مسلسل تليفزيونى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى . 

أبو العروسة 
أبو العروسة 

مسلسل أبو العروسة عرضه جزء الاول فى عام 2021 وتحديداً فى 25 ديسمبر ، حيث أذيع العمل خارج الماراثون الرمضانى وبشكل محدد فى الموسم الشتوى ، وتألفت عدد حلقاته هذا الموسم من 60 حلقة .

مسلسل أبو العروسة| مواعيد العرض ومفاجآت الجزء الثالث

أبو العروسة.. ننشر مفاجآت الجزء الثالث وبراءته من «أم العروسة»

أبطال مسلسل أبو العروسة : 

مسلسل أبو العروسة فى جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى  ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث:

وكان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية عن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ، وسط فرحة من جمهوره ، ولكن هناك عدد من التغيرات التى سوف تطرأ على الجزء الجديد ، لعل أولها انضمام فنانين جدد على رأسهم وفاء صادق ، كما تم الاستقرار على مؤلف العمل هانى كمال ليتولى مسؤولية إخراجه بعد أن تعاون مع الشركة المنتجة فى مسلسل ولاد ناس رمضان الماضى كمؤلف ومخرج . ، كما أن أحداث هذا الجزء سوف تدور فى إطار 45 حلقة فقط .

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة  : 


من المقرر عرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التى عرض عليها الجزئين السابقين وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، وسوف يعرض فى 8 مساءاً على dmc  العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .

 

أبو العروسة أبو العروسة 3 أحداث أبو العروسة 3 سوسن بدر سيد رجب

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