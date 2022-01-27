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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل أبو العروسة| مواعيد العرض ومفاجآت الجزء الثالث

أبو العروسة
أبو العروسة

ينطلق عرَض الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”السبت المقبل، على قناة  DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً، والساعة 12.30 ظهراً، كما يعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء و الاعادة الساعة 8 صباحاً، الساعه 4 مساء.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث 

أبو العروسة يشهد فى الجزء الثالث بعض من التغيرات لعل أولها انضمام فنانين جدد على رأسهم وفاء صادق، كما تم الاستقرار على مؤلف العمل هانى كمال ليتولى مسؤولية إخراجه بعد أن تعاون مع الشركة المنتجة فى مسلسل ولاد ناس رمضان الماضى كمؤلف ومخرج، كما أن أحداث هذا الجزء سوف تدور فى إطار 45 حلقة فقط.

مسلسل أبو العروسة

قصة مسلسل أبو العروسة 

تدور أحداث مسلسل أبو العروسة فى إطار إجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التي تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى . 

مسلسل أبو العروسة عرض جزءه الأول  خارج الماراثون الرمضانى وبشكل محدد فى الموسم الشتوى ، وتألفت عدد حلقاته هذا الموسم من 60 حلقة .

وحققا الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

مسلسل أبو العروسة

أبطال مسلسل أبو العروسة 

مسلسل أبو العروسة  سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى  ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

مسلسل أبو العروسة
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