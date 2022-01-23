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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو العروسة.. ننشر مفاجآت الجزء الثالث وبراءته من «أم العروسة»

ابو العروسة
ابو العروسة

تصدر مسلسل أبو العروسة تريند جوجل بعد الإعلان عن قرب عرضه خلال الفترة المقبلة حيث تفاعل الجمهور مع أخباره خاصة أن هذا العمل التف حوله الجمهور فى أجزائه السابقة وينتظرون عرض الجزء الثالث منه. 

أبو العروسة يعد من الأعمال التى التف حولها الجمهور المصرى نظرا لما يحتويه العمل من قضايا اجتماعية تمس مشاعرهم وقضاياهم البسيطة وقد  طرحت الشركة المنتجة للعمل عدداً من البوسترات، التى تضم الأبطال بشكل جماعى، وأخرى منفردة لبعض أبطال المسلسل.

ابو العروسة 

أبو العروسة وأبطال جدد 

أبو العروسة يشهد فى الجزء الثالث بعض من التغيرات لعل أولها انضمام فنانين جدد على رأسهم وفاء صادق، كما تم الاستقرار على مؤلف العمل هانى كمال ليتولى مسؤولية إخراجه بعد أن تعاون مع الشركة المنتجة فى مسلسل ولاد ناس رمضان الماضى كمؤلف ومخرج، كما أن أحداث هذا الجزء سوف تدور فى إطار 45 حلقة فقط. 

ابو العروسة مسلسل تليفزيونى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول عائلة “عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى.

ابو العروسة 

أبو العروسة وأبطاله السابقون

ابو العروسة قام ببطولته فى الجزء الاول منه سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى  ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور. 

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6 بوسترات لأبطال "أبو العروسة" قبل عرضه

ابو العروسة وأم العروسة 

ابو العروسة يربط البعض بينه وبين فيلم “أم العروسة” وشعر المشاهد بان العمل مستوحى من فيلم “أم العروسة” الشهير والذى قامت ببطولته كل من تحية كاريوكا وعماد حمدى وحسن يوسف وسميرة أحمد ويوسف شعبان ، خاصة وان احداث الجزء الاول من المسلسل شهدت قصة حب والتحضير للزواج بين البطلى الشباب ، وهو ما كان قصة فيلم أم العروسة ، ولكن كانت هناك اختلافات واضحة بين العملين بين ذلك.

ابو العروسة 

ابو العروسة فى جزئه الثانى عرض العمل وهنا بدأ يتضح الاختلاف بين العملين حيث شهدت الاحداث تغيراً كبيراً ، وبدأ المسلسل يطرح موضوعات اخرى، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً ، وعرض على مدار 60 حلقة ، وكانت نهاية الجزء الثانى مفتوحة بشكل يؤكد ان هناك جزءا جديدا فى الطريق ، حيث أصيبت الشخصية الرئيسة فى العمل وهى “ عايدة ” ، والتى لعبت دورها على مدار الـ 120 الفنانة سوسن بدر بمرض السرطان ، ولم توضح نهاية الجزء الثانى مصير تلك الشخصية ، والمثير فى الأمر ان الجمهور كان قد بدأ يتعلق بالشخصيات الرئيسة فى العمل ، وهذا الجزء من تاليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور إيضاً .

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