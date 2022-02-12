فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

يعاني الكثيرون من ارتفاع فواتير الكهرباء سواء في فصل الشتاء أو الصيف، حيث يكثر استخدام الأجهزة الكهربائية طوال الوقت، والتي يعتمد عليها الجميع في تلبية احتياجاتهم اليومية مثل الثلاجة والتلفاز والمدفأة والتكييف والكاتل أو سخان المياه.

طريقة لترشيد استخدام الكهرباء

قدم أحد مستخدمي التيك توك في أستراليا حيلته الذكية لتوفير تكاليف فواتير الكهرباء بنفقة تصل إلى 400 جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما يعادل 8.515 جنيه مصري.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، شارك صاحب الصفحة المعروفة باسم «scott8bits»، مقطع فيديو مدته 40 ثانية يتضمن حيلة ذكية لتوفير مئات الجنيهات من الفواتير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.