أضرار الإكثار من الكافيين بعد التعافي من كورونا.. تعرف عليها

حذر طبيب روسي من أضرار الإكثار من الكافيين على المتعافين من فيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون وتعد القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بـ الكافيين لذلك شدد طبيب الأعصاب الروسي على الابتعاد عنها بعد التعافي من كورونا واستبدالها بالشاي الأخضر.



عرض موقع " هيلث لاين " أهم أضرار الإكثار من تناول الكافيين والذي تتشمل القهوة والشاي.

القلق

من المعروف أن الكافيين يزيد من اليقظة وعلى الرغم من أن الجرعات المنخفضة إلى المعتدلة من الكافيين يمكن أن تزيد من اليقظة ، إلا أن الكميات الأكبر قد تؤدي إلى القلق أو الانفعال. راقب استجابتك من أجل تحديد مقدار ما يمكنك تحمله.



الأرق

يمكن أن يساعدك الكافيين على البقاء مستيقظًا أثناء النهار حتى ان لم تنم جيدا فى الليل، لكنه قد يؤثر سلبًا على نوعية وكمية نومك في اليوم التالي لذا توقف عن تناول الكافيين في وقت مبكر من بعد الظهر لتجنب مشاكل النوم.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يجد الكثير من الناس أن فنجان القهوة الصباحي يساعدهم في تحريك أمعائهم وعلى الرغم من أن الكميات الصغيرة إلى المعتدلة من القهوة يمكن أن تحسن من حركة الأمعاء ، إلا أن الجرعات الأكبر قد تؤدي إلى براز رخو أو ارتجاع المريء وقد يكون من المفيد تقليل تناول القهوة أو التحول إلى الشاي .

انهيار العضلات

قد يصاب الناس بانحلال الربيدات ، أو انهيار العضلات التالفة ، بعد تناول وكميات كبيرة من الكافيين لذا قلل من تناولك إلى 250 مجم يوميًا إذا كنت غير متأكد من مدى تحملك.

الإدمان

على الرغم من كل الفوائد الصحية للكافيين ، فلا أحد ينكر أنه قد يتحول إلى عادة وحينها يسبب عدم

تناول الكافيين لعدة ساعات إلى ظهور أعراض انسحاب نفسية أو جسدية لدى أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة بشكل يومي.



ارتفاع ضغط الدم

بشكل عام لا يبدو أن الكافيين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لدى معظم الناس ويرفع ضغط الدم عند تناوله بجرعات عالية أو قبل التمرين وكذلك عند الأشخاص الذين نادرًا ما يستهلكونه، لكن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا فقط لذا من الأفضل مراقبة الضغط.

معدل ضربات القلب السريع

قد تؤدي الجرعات الكبيرة من الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب أو الإيقاع لدى بعض الأشخاص. يبدو أن هذه التأثيرات وتختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، و إذا شعرت بها ففكر في تقليل تناولك لها.

التعب

من المعروف أن القهوة والشاي والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين تزيد من مستويات الطاقة، ومع ذلك يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير معاكس من خلال التسبب في الإجهاد الارتدادي بعد أن يترك الكافيين نظامك الغذائي.

كثرة التبول

تم ربط تناول كميات كبيرة من الكافيين بزيادة التبول والإلحاح في العديد من الدراسات وقد يؤدي تقليل تناولك إلى تحسين هذه الأعراض.