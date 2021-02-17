دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

أفادت دراسة حديثة بأن تناول القهوة أو الكولا أو مشروب الطاقة، بانتظام يمكن أن يغير المادة الرمادية للدماغ، ومع ذلك يبدو أن التأثير مؤقت، حيث أن الكافيين الموجود في هذه المشروبات هو المادة ذات التأثير النفساني الأكثر استهلاكًا في العالم.
وأوضح موقع medicalxpress، أن الكافيين يساعد معظمنا لا شك على الشعور بمزيد من اليقظة، ويمكن أن يعطل نومنا إذا تم تناوله في المساء، ويمكن أن يؤثر الحرمان من النوم بدوره على المادة الرمادية للدماغ، كما أظهرت الدراسات السابقة، فهل يمكن أن يؤثر تناول الكافيين بانتظام على بنية الدماغ بسبب قلة النوم؟ قام فريق بحثي بقيادة الدكتورة كارولين ريتشيرت والبروفيسور كريستيان كاجوشن من جامعة بازل وUPK (مستشفى الطب النفسي في جامعة بازل) بالتحقيق في هذا السؤال في دراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن النتيجة كانت مفاجئة ولم ينتج عن تناول الكافيين كجزء من الدراسة قلة النوم، ولكن لاحظ الباحثون تغيرات في المادة الرمادية، وتشير المادة الرمادية إلى أجزاء من الجهاز العصبي المركزي تتكون أساسًا من أجسام الخلايا للخلايا العصبية، بينما تتكون المادة البيضاء أساسًا من المسارات العصبية، وهي الامتدادات الطويلة للخلايا العصبية.
وشارك في الدراسة مجموعة من 20 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، وجميعهم يشربون القهوة بانتظام يوميًا، تم إعطاؤهم أقراصًا لتستغرق فترتين لمدة 10 أيام ، وطُلب منهم عدم تناول أي كافيين آخر خلال هذا الوقت، وتلقوا أقراص تحتوي على مادة الكافيين وفي الآخر، أقراص بدون مكونات فعالة (دواء وهمي)، وفي نهاية كل فترة 10 أيام، قام الباحثون بفحص حجم المادة الرمادية للأشخاص عن طريق مسح الدماغ، كما قاموا بفحص جودة نوم المشاركين في مختبر النوم من خلال تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ (EEG).
وكشفت مقارنة البيانات أن عمق نوم المشاركين كان متساويًا ، بغض النظر عما إذا كانوا قد تناولوا الكافيين أو كبسولات الدواء الوهمي، لكنهم رأوا اختلافًا كبيرًا في المادة الرمادية ، اعتمادًا على ما إذا كان الشخص قد تلقى الكافيين أو الدواء الوهمي، وبعد 10 أيام من العلاج الوهمي، والامتناع عن تناول الكافيين" - كان حجم المادة الرمادية أكبر من اتباع نفس الفترة الزمنية باستخدام كبسولات الكافيين.