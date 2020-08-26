يهدد حياة طفلك.. تعرف على مخاطر تناول الكافيين بشكل زائد

نصحت دراسة طبية حديثة، النساء الحوامل بالحرص على تجنب تناول الكافيين بشكل كبير، ولكن العديد من الأطباء انقسموا في الآراء حول الكمية الواجب تناولها من الكافيين.





وأوضح موقع "سكاي نيوز" البريطاني، أنه يجب على النساء اللاتي تردن الإنجاب أن تبتعد أيضًا عن تناول الكافيين بشكل جيد، لأنه يؤثر بشكل كافٍ على الصحة.





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ويجب على الحوامل ، والراغبين في الأنجاب عدم استهلاك أكثر من 200 ميليغرام من الكافيين في كل يوم، وذلك للحفاظ على صحتهم وصحة الجنين.





ويرى الأستاذ في جامعة ريكيافيك الأيسلندية، جاك جيمس، أن الكافيين يهدد صحة الحامل بشكل كبير، ويؤدي إلى مخاطر كبيرة أهمها الولادة المبكرة، و الإجهاض ، وضعف وزن الطفل أيضًا .





وأشار الموقع إلى أن الأمور لا تقف عند هذا الحد، إذ تم رصد مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان أو زيادة الوزن والسمنة، حين يولد الأطفال من أمهات كن يشربن القهوة خلال فترة الحمل.