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مرأة

خطورة شرب القهوة خلال الحمل.. دراسة صادمة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:40 م
اضرار القهوة للحوامل
اضرار القهوة للحوامل
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رشا عوني
حذرت دراسة علمية حديثة، النساء الحوامل واللاتي يرغبن  بالإنجاب ، بعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين والتوقف عن شرب القهوة ، لما له من مخاطر صحية وتأثيرات سلبية على الحمل . 

وبحسب موقع skynews البريطاني، فإن الكافيين الموجود في القهوة وغيرها من المشروبات يؤثرعلى الحمل والإنجاب، وكذلك على الجنين في الرحم.
 
وقال جاك جيمسالأستاذ في جامعة ريكيافيك الأيسلندية، أن الكافيين قد يسبب مشاكل الولادة المبكرة وقد يسبب الإجهاض للحامل، كما أنه قد يجعل وزن الرضيع بعد ولادته هزيل وضعيف، وكذلك أوضحت الدراسة أن هناك مخاطر أخرى على الأطفال المولودين لأمهات كانوا يشربون القهوة خلال فترة الحمل ، وقد تصل المضاعفات للإصابة بالسرطان و زيادة الوزن والسمنة.

وأوصى الباحثون بتقليل استهلاك الكافيين على مدار اليوم ، وعدم تناول أكثر من 200 مليجرام من الكافيين يوميا. 

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