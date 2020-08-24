هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب

اعتاد الكثير على تناول القهوة بشكل يومي خاصة في الصباح للحصول على الطاقة والنشاط الناتج عن الكافيين ، ورغم أن فوائد القهوة عديدة إلا أنها في بعض الحالات قد تكون غير صحية .





الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية، أكد أن شرب القهوة خلال فترة الحيض عادة غير صحية ، حيث تسبب زيادة وتشنجات البطن نتيجة مادة الكافيين. آلام





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وأوضح توفيق لـ صدى البلد ، أنه عند شرب القهوة خلال فترة الحيض ، يحدث انقباضات بالرحم والبطن بسبب مادة الكافيين مما يزيد آلام الحيض ، لذا نصح بتجنبها خلال أيام الطمث .



