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مرأة

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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رشا عوني
اعتاد الكثير على تناول القهوة بشكل يومي خاصة في الصباح للحصول على الطاقة والنشاط الناتج عن الكافيين ، ورغم أن فوائد القهوة عديدة إلا أنها في بعض الحالات قد تكون غير صحية .

الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية، أكد أن شرب القهوة خلال فترة الحيض عادة غير صحية ، حيث تسبب زيادة آلام وتشنجات البطن نتيجة مادة الكافيين.

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وأوضح توفيق لـ صدى البلد ، أنه عند شرب القهوة خلال فترة الحيض ، يحدث انقباضات بالرحم والبطن  بسبب مادة الكافيين مما يزيد آلام الحيض ، لذا نصح بتجنبها خلال أيام الطمث . 

كما نصح أخصائي التغذية العلاجية باستبدال القهوة بالمشروبات الدافئة والمياه خلال فترة الحيض ، وتجنب القهوة والشاي والنسكافيه وكل ما يحتوي على الكافيين قدر الإمكان . 
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