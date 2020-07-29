أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟





نصح موقع هيلث لاين بطرق بسيطة تجنبك أضرار القهوة ، ومنها :





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1- تناول كوب كبير من الماء قبل القهوة واخر بعدها





2- لا تتناول القهوة على الريق ، فيفضل تناول وجبة الإفطار أولًا ثم شرب القهوة





3- أفضل وقت لشرب القهوة هو النصف الأول من اليوم ، أي من الصباح وحتى 6 مساءً





4- تجنب شرب القهوة ليلا وخاصة قبل النوم لأنها تسبب الأرق





5- يفضل عدم وضع كثير من السكر في القهوة حتى تحصل على فائدتها بشكل أكبر .