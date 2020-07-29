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مرأة

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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رشا عوني
لا يخلو اليوم من تناول كوب القهوة ، فهي صحية ومفيدة للقلب والدماغ والكلى، ولكن الإفراط في تناول القهوة قد يجعلها غير صحية وضارة بجسمك، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من 3 فناجين من القهوة يوميا مع ضرورة شرب الماء الوفير.

نصح موقع هيلث لاين بطرق بسيطة تجنبك أضرار القهوة ، ومنها : 

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1- تناول كوب كبير من الماء قبل القهوة واخر بعدها 

2- لا تتناول القهوة على الريق ، فيفضل تناول وجبة الإفطار أولًا ثم شرب القهوة 

3- أفضل وقت لشرب القهوة هو النصف الأول من اليوم ، أي من الصباح وحتى 6 مساءً 

4- تجنب شرب القهوة ليلا وخاصة قبل النوم لأنها تسبب الأرق 

5- يفضل عدم وضع كثير من السكر في القهوة حتى تحصل على فائدتها بشكل أكبر . 
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