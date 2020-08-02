قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

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1- تسبب الحموضة بسبب مضادات الأكسدة

2- تسبب حرقان المعدة

3- تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية عند تناولها على الريق

4-تحفز حركة الأمعاء وانقباضات الجهاز الهضمي

5- قد تسبب الإسهال

6- تسبب إفراز حمض الهيدروليك الذي يؤثر على جدار المعدة

7- قد تسبب قرحة المعدة

8- تسبب عسر الهضم نتيجة الأحماض التي تفرزها المعدة بسبب مضادات الأكسدة

9- تناول القهوة على الريق يسبب إدرار البول

10- تسبب ارتجاع في المريء.