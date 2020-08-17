



ومن أبرز الشكاوي التي تطرأ على الأطباء : سرعة ضربات القلب عند شرب كوب من القهوة ، بسب كمية الكافيين التي تتضمنها القهوة، رغم أنها لها فوائد متعددة إلا أن تأثيرها واضح على مرضى القلب.









أضرار القهوة على القلب

وكشفت العديد من الدراسات العلمية علاقة القهوة بضربات القلب الزائدة، حيث أنها تعمل على تنشيط الأعصاب بطريقة كبيرة، وبعد النشاط الزائد للأعصاب يمكن أن تزيد ضربات القلب والعين والأذين.









ومن أضرار القهوة على القلب زيادة معدل ضربات القلب في الثانية الواحدة، ولاسيما للأشخاص الذين يتناولون 10 فناجين قهوة في اليوم.









ونصح الأطباء مرضى القلب بتناول فنجان القهوة مرة واحدة في الصباح فقط مع الالتزام بوجبة الإفطار.









اقرأ ايضًا:









القهوة وعضلة القلب

ووجدت الكثير من الأبحاث العلمية أن القهوة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما تعمل على ضعف عضلة القلب، لاحتوائها على كميات كبيرة من الكافيين، لذلك نصح الأطباء بتقليل كمية القهوة ويكفي مقدار قليل في الفنجان، حتى لا يصاب الشخص بأزمة قلبية مفاجئة.









هل القهوة خطر على مرضى القلب ؟

مرضى القلب من أبرز الأشخاص الممنوعين من شرب القهوة بكميات كبيرة، لأنها ضارة عليهم وتسبب لهم كوارث صحية مثل :

1- زيادة نبضات القلب.

2- ضعف عضلة القلب.

3- توقف مفاجئ للقلب.

4- انسداد في الشرايين.









أضرار القهوة على المعدة

اعتاد بعض الأشخاص عند الاستيقاظ تناول كوب أو فنجان من القهوة على الريق دون تناول الطعام حتى لو كان بسيطا.





و أشار الكثير من الأطباء الى أن هذه العادة خطيرة ومضرة بصحة الأشخاص، ولاسيما من يعاني من أمراض مزمنة مثل القلب والضغط والكلى.









وبالرغم من أن للقهوة فوائد عديدة من شربها في الصباح منها مد الجسم بالطاقة، وتنشيط الذاكرة، إلا أنها خطر على المعدة وتسبب اضطرابها كما أنها تسبب عسر الهضم على مدار اليوم.









وينصح بشرب فنجان القهوة بعد وجبة الإفطار بساعتين لأنها تصيب الشخص بالانتفاخ.









أضرار القهوة للرجال

اضرار القهوة كثيرة ومتعددة على الرجال، حيث تعمل على ضعف القدرة الجنسية للرجال، وتقلل من عدد الحيوانات المنوية عند العلاقة الزوجية، كما أنها تعمل على تقليل وضعف الانتصاب بسبب الكافيين المتواجد بها.









وكشفت الأبحاث أن القهوة تصيب الرجال بالالتهابات مثل التهاب البروستاتا.



