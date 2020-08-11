علامة بالعين تكشف عمر مرضى قصور القلب

أكدت دراسة يابانية حديثة أن عيون مرضى القلب تكشف حالته الصحية ، حيث أكدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم بؤبؤ عين أصغر حجما، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد وجد الباحثون أن المرضى ممن يمتلكون بؤبؤ عين أكبر، هم أكثر عرضة للنجاة من فشل القلب، والبقاء خارج المستشفى .





وقام الباحثون بتصويرة عيون 870 مريضا، تم نقلهم إلى المستشفى بسبب قصور القلب الحاد، ثم قسموا حسب حجم بؤبؤ العين لديهم، وفي الوقت نفسه، أعيد 47% من أولئك الذين لديهم بؤبؤ عين صغير إلى المستشفى، مقارنة بـ 28% فقط من الأشخاص أصحاب بؤبؤ العين كبير الحجم.





وقال الدكتور كوهي نوزاكي معد الدراسة، ، من مستشفى جامعة كيتاساتو في اليابان: "تشير نتائجنا إلى أن منطقة البؤبؤ هي طريقة جديدة لتحديد مرضى القلب المعرضين لخطر الموت المرتفع أو دخول المستشفى مجددا ويوفر هذا فرصة للتدخل وتحسين التوقعات".





وأوضح أن أحد أسباب تفاقم قصور القلب هو اضطراب وظيفة الجهاز اللاإرادي بالجسم، الذي يتحكم في معدل ضربات القلب والهضم والتنفس.



