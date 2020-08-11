AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علامة بالعين تكشف عمر مرضى قصور القلب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
أكدت دراسة يابانية حديثة أن عيون مرضى القلب تكشف حالته الصحية ، حيث أكدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم بؤبؤ عين أصغر حجما، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد وجد الباحثون أن المرضى ممن يمتلكون بؤبؤ عين أكبر، هم أكثر عرضة للنجاة من فشل القلب، والبقاء خارج المستشفى . 

وقام الباحثون بتصويرة عيون 870 مريضا، تم نقلهم إلى المستشفى بسبب قصور القلب الحاد، ثم قسموا حسب حجم بؤبؤ العين لديهم، وفي الوقت نفسه، أعيد 47% من أولئك الذين لديهم بؤبؤ عين صغير إلى المستشفى، مقارنة بـ 28% فقط من الأشخاص أصحاب بؤبؤ العين كبير الحجم.

وقال الدكتور كوهي نوزاكي معد الدراسة، ، من مستشفى جامعة كيتاساتو في اليابان: "تشير نتائجنا إلى أن منطقة البؤبؤ هي طريقة جديدة لتحديد مرضى القلب المعرضين لخطر الموت المرتفع أو دخول المستشفى مجددا ويوفر هذا فرصة للتدخل وتحسين التوقعات".

وأوضح أن أحد أسباب تفاقم قصور القلب هو اضطراب وظيفة الجهاز اللاإرادي بالجسم، الذي يتحكم في معدل ضربات القلب والهضم والتنفس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: علامات مرض السكر النمط الثاني قد تظهر في مرحلة الطفولة

خلال شهرين.. دعامة الحياة تنقذ 122 مريضا من الموت بالمستشفى التعليمي بطنطا

يؤثر على 26 مليون شخص حول العالم.. ماهو علاج قصور القلب؟

ترشيحاتنا

هل يحق لـ رمضان صبحي التدريب مع الأهلي .. خبير لوائح يحسم الجدل

بعد Sputnik V.. هل يتحقق حلم الولايات المتحدة بإنتاج لقاح لكورونا خلال 4 أشهر؟

صحفي يفاجئ "الديهي" بسؤال محرج.. والأخير يتحداه على الهواء

أثناء الإدلاء بصوته.. وفاة ناخب داخل لجنة في مركز طوخ

ماذا حدث لابنة الرئيس الروسي بوتين بعد تجربتها لقاح كورونا؟

الأمور تتعقد.. واقعة الحراس تثير غضب صالح جمعة في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

زجاجة مياه وملابس قطنية.. 10 نصائح للناخبين لتجنب حرارة الصيف