يؤثر على 26 مليون شخص حول العالم.. ماهو علاج قصور القلب؟

يشرح الدكتور كريشان أن "قصور القلب يحدث عادة بسبب مرض الشريان التاجي ، وهو اضطراب يضيق الشرايين التي تغذي القلب والأكسجين." يحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال كما ينبغي. حالة مزمنة ، وتتطور بمرور الوقت إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال. نتيجة لذلك ، يمكن أن تسوء بمرور الوقت.

يشرح الدكتور كريشان أن "قصور القلب يحدث عادة بسبب مرض الشريان التاجي ، وهو اضطراب يضيق الشرايين التي تغذي القلب والأكسجين." يحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال كما ينبغي. حالة مزمنة ، وتتطور بمرور الوقت إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال. نتيجة لذلك ، يمكن أن تسوء بمرور الوقت.

"يعتمد عمل الجسم على قدرة القلب على ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الخلايا لتغذيتها. يمكن أن يؤدي انقطاع تدفق الدم هذا إلى ظهور أعراض مثل ضيق التنفس أو الضعف أو في الحالات القصوى ، مما يؤدي إلى حالات أكثر فتكًا "، كما يقول الطبيب.





ما سبب قصور القلب وهل يمكن علاجه؟

هناك العديد من حالات نمط الحياة التي قد تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب ، مثل مرض السكري والنوبة القلبية. يمكن أن تساهم حالات مثل أمراض القلب الخلقية والغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم في فشل القلب أيضًا. يمكن لبعض العلاجات مثل العلاج الكيميائي أو إساءة استخدام دواء معين أو الكحول أن تجعل الشخص عرضة للمرض.





يقول الدكتور كريشان: "في حين لا يمكن علاج قصور القلب تمامًا ، إلا أنه يمكن معالجته أو علاجه بطرق مختلفة اعتمادًا على مرحلة المرض". وفقًا لتصنيف جمعية القلب في نيويورك ، يتكون فشل القلب من أربع مراحل وبمجرد تقدم المريض إلى المرحلة التالية ، لا يمكن عكسه. يضيف الطبيب: "يشمل العلاج الأدوية ، وتعديل نمط الحياة والنظام الغذائي ، وجراحة القلب ، وزرع الجهاز أو الزرع بناءً على حالة المريض".





ما هي التطورات التي تم تقديمها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب؟

بمساعدة العلوم والتكنولوجيا الحديثة ، كانت هناك العديد من العلاجات التي تم ابتكارها للأمراض المعقدة. هذا ينطبق على قصور القلب كذلك. "في المراحل المتقدمة من قصور القلب ، عندما لا تعمل الأدوية أو تعديلات نمط الحياة أو في الحالات التي قد لا تكون فيها الجراحة ممكنة ، تكون الحلول مثل LVAD (جهاز مساعدة البطين الأيسر) خيارًا ممكنًا وآمنًا لإدارة الحالة" ، يقول دكتور كريشان.





يحتوي القلب على بطينين ، أحدهما على اليسار والآخر على اليمين. "من بين هذه ، 70-80 في المائة من منطقة العضلات مغطاة في البطين الأيسر ، حيث أنها أكبر غرفة للقلب. لذلك ، يمكن أن تؤثر المضاعفات في البطين الأيسر على الأداء الطبيعي للقلب إلى حد كبير وتسبب الوفاة ".



