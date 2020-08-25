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منوعات

الكافيين يهدد حياة هؤلاء النساء.. تفاصيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قال الباحثون إن النساء الحوامل أو اللائي يحاولن الإنجاب يجب عليهن الابتعاد عن تناول الكافيين تماما؛ بسبب وجود أدلة على عدم أمان هذه المشروبات عليهن. 

وأشار الباحثون، وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أن جميع الأدلة كشفت علاقة بين تناول الكافيين ونتائج الحمل السلبية. 

وحدد الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، المستوى الآمن لاستهلاك الكافيين للسيدة الحامل، وهو ما يعادل فنجانَيْ قهوة يوميا. 

ومن جهته، قال البروفيسور جاك جيمس، عالم النفس بجامعة ريكيافيك في أيسلندا، قال إن مثل هذه النصائح "لا تتفق مع مستوى التهديد"، حيث خلص تحليله إلى وجود "أدلة تراكمية كبيرة" على وجود صلة بين استهلاك الأم للكافيين ونتائج الحمل السلبية المتنوعة مثل الإجهاض والسمنة لدى الأطفال.

وبعد فحص البيانات من 37 دراسة قائمة على الملاحظة، وجد البروفيسور جيمس أن 32 من هذه الدراسات أفادت أن الكافيين يزيد بشكل كبير من مخاطر نتائج الحمل السلبية بما في ذلك الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة والسمنة. 

وأشارت الدراسة أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم الحاد في مرحلة الطفولة وزيادة الوزن أو السمنة لدى الأطفال عند ولادتهم لأمهات يستهلكن الكافيين أثناء الحمل.
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