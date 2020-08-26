كوراث صحية .. احذري تناول مادة الكافيين أثناء الحمل

في دراسة جديدة قال الباحثون إن المبادئ التوجيهية لاستهلاك الكافيين للنساء الحوامل بحاجة إلى المراجعة، ويذكرون أن أي كمية من الكافيين يتم تناولها أثناء الحمل يمكن أن تزيد من خطر انخفاض معدل المواليد والإجهاض والإملاص.
يلاحظ الخبراء أن الدراسة قائمة على الملاحظة وعلى الرغم من الزيادات ، فإن مخاطر نتائج الحمل هذه لا تزال منخفضة بشكل عام.
قد ترغب النساء الحوامل تجنب شرب حتى كوب يوميا واحد من القهوة أو الشاي أو الصودا تحتوي على مادة الكافيين، وهو تحليل جديد من البحوث القائمة يوحي.
نظرت المراجعة في أكثر من 1000 دراسة موجودة تم تقليصها إلى 48 دراسة قائمة على الملاحظة والتحليل التلوي المنشور على مدار العشرين عامًا الماضية.
خلص الباحثون إلى أن أي استهلاك للكافيين كان مرتبطًا بزيادة مخاطر نتائج الحمل السلبية ، بما في ذلك الإجهاض ، والإملاص ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، وسرطان الدم الحاد في مرحلة الطفولة.
ضمن هذا التحليل للدراسات ، أظهرت الأبحاث السابقة أن مخاطر الإجهاض من استهلاك الكافيين تزيد من 7 إلى 14 في المائة لكل زيادة قدرها 100 ملليغرام (ملغ) من الكافيين المستهلك، وقدرت مخاطر الإملاص بزيادة 9 إلى 19 بالمائة لكل 100 ملجم من الكافيين المستهلك.
تم حساب خطر انخفاض الوزن عند الولادة بزيادة 10٪ لكل 100 مجم كافيين مستهلك، ويحتوي كوب القهوة المتوسط على حوالي 95 ملغ من الكافيين .
أشارت الدراسات التي تم تحليلها أيضًا إلى وجود خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال بنسبة 43 في المائة أو أعلى لدى الأطفال المولودين لأمهات تناولن كمية عالية من الكافيين أثناء الحمل.
يلاحظ الخبراء أن الدراسة قائمة على الملاحظة وعلى الرغم من الزيادات ، فإن مخاطر نتائج الحمل هذه لا تزال منخفضة بشكل عام.
قد ترغب النساء الحوامل تجنب شرب حتى كوب يوميا واحد من القهوة أو الشاي أو الصودا تحتوي على مادة الكافيين، وهو تحليل جديد من البحوث القائمة يوحي.
نظرت المراجعة في أكثر من 1000 دراسة موجودة تم تقليصها إلى 48 دراسة قائمة على الملاحظة والتحليل التلوي المنشور على مدار العشرين عامًا الماضية.
خلص الباحثون إلى أن أي استهلاك للكافيين كان مرتبطًا بزيادة مخاطر نتائج الحمل السلبية ، بما في ذلك الإجهاض ، والإملاص ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، وسرطان الدم الحاد في مرحلة الطفولة.
ضمن هذا التحليل للدراسات ، أظهرت الأبحاث السابقة أن مخاطر الإجهاض من استهلاك الكافيين تزيد من 7 إلى 14 في المائة لكل زيادة قدرها 100 ملليغرام (ملغ) من الكافيين المستهلك، وقدرت مخاطر الإملاص بزيادة 9 إلى 19 بالمائة لكل 100 ملجم من الكافيين المستهلك.
تم حساب خطر انخفاض الوزن عند الولادة بزيادة 10٪ لكل 100 مجم كافيين مستهلك، ويحتوي كوب القهوة المتوسط على حوالي 95 ملغ من الكافيين .
أشارت الدراسات التي تم تحليلها أيضًا إلى وجود خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال بنسبة 43 في المائة أو أعلى لدى الأطفال المولودين لأمهات تناولن كمية عالية من الكافيين أثناء الحمل.