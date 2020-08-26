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مرأة

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:35 م
القهوة الخضراء السعودية
القهوة الخضراء السعودية
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رشا عوني
تعتبر القهوة السعودية من أشهى مذاقات القهوة المختلفة، فهي تضاف لها العديد من الإضافات التي تجعل مذاقها مميز عن الأنواع الأخرى حول العالم.

وكذلك القهوة الخضراء السعودية التي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون، لكن يتم إعدادها بطريقة مختلفة ومزيد من الإضافات، فهي صحية خاصة عند تناولها على الريق. 

إليك طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية .. 

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مكونات القهوة الخضراء السعودية : 
2 كوب ماء
3 ملاعق كبيرة من البن الأخضر المطحون
نصف ملعقة زعفران
نصف ملعقة قرنفل
ملعقة صغيرة من حبوب الهيل 
ملعقتين ماء ورد 

طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية : 
في مقلاة على النار ضعي القهوة الخضراء حتى يتم تحميصها وتصبح ذهبية اللون ثم طحنها
في وعاء على نار متوسطة ضعي وعاء به ماء ضم ضيفي البن الأخضر المطحون واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم اتركيه تماما حتى تتراكم القهوة في قاع الوعاء
بعدها ضيفي الزعفران في وعاء القهوة مع القررنفل والهيل وماء الورد ثم تسكب عليهم القهوة الخضراء وهي ساخنة . 
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