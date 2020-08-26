كيفية عمل القهوة الخضراء وأبرز أضرارها

القهوة الخضراء هي بذور من ثمار القهوة التي لم يتم تحميصها بعد، و تقلل عملية تحميص حبوب البن من كميات حمض الكلوروجينيك الكيميائي؛ لذلك تحتوي حبوب البن الخضراء على مستوى أعلى من هذا الحمض، مقارنة بحبوب البن المحمصة العادية، وهو له خصائص مضادة للأكسدة ويعمل على خسارة الوزن .





وأصبحت القهوة الخضراء مرتبطة بخسارة الوزن وحرق الدهون ويمكن تناولها بطرق مختلفة إما عن طريق حبوب القهوة الخضراء الجاهزة أو بطريقة القهوة العادية ، وتساعد القهوة الخضراء في علاج العديد من المشاكل الصحية منها السمنة و السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الزهايمر والالتهابات البكتيرية.





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مكونات القهوة الخضراء السعودية :

2 كوب ماء

3 ملاعق كبيرة من البن الأخضر المطحون

نصف ملعقة زعفران

نصف ملعقة قرنفل

ملعقة صغيرة من حبوب الهيل

ملعقتين ماء ورد





طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية :

في مقلاة على النار ضعي القهوة الخضراء حتى يتم تحميصها وتصبح ذهبية اللون ثم طحنها

في وعاء على نار متوسطة ضعي وعاء به ماء ضم ضيفي البن الأخضر المطحون واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم اتركيه تماما حتى تتراكم القهوة في قاع الوعاء

بعدها ضيفي الزعفران في وعاء القهوة مع القررنفل والهيل وماء الورد ثم تسكب عليهم القهوة الخضراء وهي ساخنة .





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عادة ما يتم استخدام القهوة الخضراء في التخسيس لما لها من قدرة كبيرة على حرق الدهون وإنقاص الوزن ، وهناك طريقتين لتناول حبوب القهوة الخضراء وهي :





الأولى هي تناول أقراص القهوة الخضراء الجاهزة للتخسيس ، وهذه يفضل تناول قرص واحد قبل كل وجبة بنصف ساعة ، وهي الطريقة الشائعة لتناول القهوة الخضراء .





أما الطريقة الثانية وهي تناول حبوب القهوة الخضراء مثلها مثل القهوة العادية ، خيث يتم إعداها بنفس الطريقة ، فيتم وضع ملعقة كبيرة من القهوة الخضراء مع كمية من الماء ، والأفضل عدم إضافة السكر تمامًا ووضعها على نار هادئة حتى تغلي ، وتناول هذا المشروب بشكل يومي ، منها مرة بعد الاستيقاظ ، وكذلك قبل الوجبات .













من أفضل الطرق لاستخدام القهوة الخضراء في التخسيس هي تناولها على الريق ، حتى تمنحك النتيجة المطلوبة في وقت قصير ، والأفضل تناول كوب القهوة الخضراء على الريق قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة ، أما الأشخاص الذيني عانون من مشاكل المعدة يمكنهم تناول القهوة الخضراء بعد الظهر أو ليلًا قبل الوجبة الأخيرة .





كذلك يفضل تناول القهوة الخضراء على الريق ومرة أخرى في المساء، فهي تنشط الجسم صباحا وتزيد معدل حرق الدهون 5 مرات ، كما أنها تمنح شعور بالشبع وتمنحك شعور بالامتلاء .





ويعتبر شرب القهوة الخضراء على الريق هو أفضل وقت لشرب القهوة لأنها تحتوي على مادة الكافيين وحمض الكلوروجينك وتساعد على سد الشهية وتقليل نسبة السكر في الدم، كذلك تقلل نسبة الكولسيترول الضار ، وتزيد معدل حرق الدهون .





أضرار القهوة الخضراء :

1- تحتوي حبوب البن الخضراء على مادة الكافيين مثلها مثل البن المحمص، والإفراط في تناول الكافيين قد يسبب قلق وتوتر واضطرابات النوم ورفع ضغط الدم .





وبحسب موقع Healthline فإن كوب واحد من القهوة السوداء أو الخضراء يحتوي على حوالي 100 مجم من الكافيين .





2- عملية التحميص تفقد القهوة كمية من الكافيين ، لذا فالقهوة الخضراء تحتوي على مادة الكافيين بنسبة أكبر من القهوة السوداء وفي الوقت نفسه ، تقدم مكملات القهوة الخضراء عادة 20-50 مجم لكل كبسولة ، على الرغم من أن بعضها منزوع الكافيين أثناء اعدادها .





3- قد تؤثر القهوة الخضراء على صحة العظام ، حيث وجدت دراسة أجريت على الحيوانات لمدة شهرين أن الفئران التي أعطيت جرعات يومية من مستخلص القهوة الخضراء عانت من استنفاد كبير للكالسيوم في أنسجة عظامها ، وتشير هذه النتائج إلى أن تناول مكملات القهوة الخضراء على المدى الطويل قد يضر بصحة العظام .





4- المصابون باضطرابات النزيف: يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في القهوة الخضراء إلى تفاقم حالات اضطرابات النزيف .



