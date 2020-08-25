أمور بسيطة يستهين بها البعض تسبب انتفاخ المعدة والغثيان

يجد الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ في المعدة والغثيان والتعب، أن معدتهم متضخمة ومشدودة وممتلئة بشكل غير مريح، وقد يكون لديهم عبارة عن آلام في المعدة، أو يخرجون غازات أكثر من المعتاد، بل وفي بعض الحالات، يمكن للأطعمة المالحة والكربوهيدرات أن تجعل الشخص يشعر بالنعاس أو الانتفاخ.

وكشف موقع mediacl news today، هم أسباب الانتفاخ والغثيان والإرهاق، وما يمكن أن يفعله الناس للتخفيف من هذه الأعراض، وفقا لما يلي.



أسباب انتفاخ المعدة

قد تؤدي عادات الأكل والإمساك والتوتر والحالات الطبية الأخرى إلى الانتفاخ والغثيان والتعب.





هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من انتفاخ المعدة والشعور بالغثيان والتعب. تابع القراءة لمعرفة بعض الأسباب المحتملة.



عادات الاكل

هناك عدة طرق يمكن أن تساهم بها عادات الأكل والنظام الغذائي للشخص في الشعور بالانتفاخ أو الغثيان أو التعب.

وتشمل هذه :

الأكل بسرعة كبيرة

تناول كميات كبيرة

شرب المشروبات الغازية

تناول الأطعمة الغنية بالملح

تناول الكثير من الكربوهيدرات

قد يساعد تناول كميات معتدلة من الطعام ببطء ووعي في الهضم وتخفيف الأعراض.



الإمساك



يحدث الإمساك عندما يكون لدى الشخص حركات أمعاء أقل من المعتاد. قد تشعر أن حركات الأمعاء لديهم صعبة أو غير مريحة أو مؤلمة.

وتشمل الأعراض الأخرى للإمساك، ما يلي:

الانتفاخ

الشعور بالخمول

آلام في المعدة





وبحسب جون هوبكنز ميديسن ، فإن الإمساك هو أكثر حالات الجهاز الهضمي شيوعًا في الولايات المتحدة.

وللإمساك مجموعة من الأسباب ، منها:

تغييرات مفاجئة في النظام الغذائي أو نمط الحياة

حمل

جفاف

عدم أكل ما يكفي من الألياف



يعتمد علاج الإمساك على السبب ولكنه غالبًا ما يتضمن تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.وإذا لم تنجح هذه الأدوية ، فقد يصف الطبيب ملينًا.





ضغط عصبى



يمكن أن يؤثر التوتر والقلق أعصاب الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء. وقد يتسبب هذا في شعور الناس بالانتفاخ والغثيان والتعب.

كما يمكن أن يساهم التوتر أيضًا في حدوث الإمساك ، بالإضافة إلى حالات أخرى من أمراض الجهاز الهضمي.

و المعهد الأمريكي للالإجهاد قائمة مجموعة واسعة من الأعراض الأخرى التي الإجهاد يمكن أن يسبب، بما في ذلك الآتي:

عادات عصبية مثل التململ

توتر العضلات أو الألم

اليدين والقدمين الباردة أو المتعرقة

الأرق أو الكوابيس

صداع أو صرير في الفك

تغيرات في الشهية

مرض متكرر ، مثل نزلات البرد أو الانفلونزا





ويمكن أن يكون من الصعب السيطرة على التوتر. ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للشخص أن يخفف من حدة التوتر ، مثل :

تمارين التنفس العميق

اليوجا أو التأمل

يوميات

دعاء

التدليك أو التدليك الذاتي

إنها لفكرة جيدة أن يقوم الأشخاص بتجربة تقنيات إدارة الإجهاد المختلفة للعثور على ما يساعد.



فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة





يحدث فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO) عندما ينمو الكثير من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

يمكن أن يسبب البكتريا فى الأمعاء الدقيقة ما يلي:

الانتفاخ والغازات

الإسهال أو الإمساك

آلام في المعدة

غثيان

إعياء



وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة (SIBO) من ضعف الحركة ، مما يعني أن الأمعاء الدقيقة لا تدفع الطعام عبر الجهاز الهضمي كما ينبغي.

ويمكن أن يؤدي التهاب الرتج وجراحة البطن والالتصاقات إلى زيادة احتمال الإصابة بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

وهناك عدة أنواع من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ، والنوع الذي سيحدده الشخص هو العلاج. قد يصف الأطباء مضادًا حيويًا أو مجموعة من المضادات الحيوية.

وقد يشعر الأشخاص المصابون بـ SIBO بالراحة من الأعراض من خلال اتباع نظام غذائي منخفض FODMAP.

ويرمز FODMAP إلى السكريات قليلة التخمير ، والسكريات الثنائية ، والسكريات الأحادية ، والبوليولات. هذه هي المركبات التي تخمرها البكتيريا ، والتي تسبب أحيانًا أعراض SIBO.





متلازمة القولون المتهيج





تصف متلازمة القولون العصبي (IBS) مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي ، بما في ذلك :

آلام في البطن وتشنجات

الإسهال أو الإمساك

النفخ

مخاط أبيض في البراز

ويختلف علاج متلازمة القولون العصبي بسبب مجموعة الأسباب. النظام الغذائي منخفض FODMAP، والإجهاد والحد، والأدوية التي تخفف من الأعراض يمكن مساعدة شخص يدير هذه الحالة.

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من العوامل القولون العصبي. قد يلعب الإجهاد والصدمات المبكرة والالتهابات البكتيرية دورًا. يعاني بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون المتهيج أيضًا من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أو عدم تحمل الطعام أو حالات الصحة العقلية .

خزل المعدة

يعني خزل المعدة شلل المعدة ويحدث عندما لا تنقبض المعدة. هذا يتسبب في بقاء الطعام في المعدة ، وتعطيل عملية الهضم.

وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، يمكن أن يسبب خزل المعدة الأعراض التالية:

النفخ

غثيان

الشعور بالشبع بسرعة

حرقة في المعدة

التقيؤ

وجع بطن

ويحدث ألم البطن الناتج عن خزل المعدة تحت الضلوع ، وخاصة في وسط الجزء العلوي من البطن.

ونتيجة لهذه الأعراض ، قد يفقد الشخص وزنه أو لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية ، مما قد يؤدي إلى التعب.

وغالبًا ما يدير الناس خزل المعدة عن طريق تغيير نظامهم الغذائي. تستغرق الأطعمة الغنية بالدهون أو الألياف وقتًا أطول للهضم. يمكن أن يساعد التحول إلى الأطعمة اللينة ، مثل المشروبات الغذائية والحساء واليخنات.



متلازمة الإغراق

تحدث متلازمة الإغراق عندما يفرغ الطعام من المعدة بسرعة كبيرة.

وتنص المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي على أن متلازمة الإغراق يمكن أن تحدث بعد أن يخضع الأشخاص لعملية جراحية لإزالة جزء من المعدة. قد يحدث أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

وإلى جانب الانتفاخ والغثيان والتعب ، تشمل أعراض متلازمة الإغراق ما يلي:

التشنج في البطن

إسهال

التقيؤ

دوخة

تعرق بارد



وقد تظهر الأعراض أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة ، أو بعد تناول الطعام بفترة تتراوح من 1 إلى 3 ساعات. غالبًا ما تساعد التغييرات الغذائية الأشخاص على تخفيف الأعراض.

يمكن أن تشمل التغييرات:

تناول وجبات أصغر بشكل متكرر

زيادة الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الحبوب الكاملة

زيادة الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، مثل التفاح والجزر والشوفان

زيادة البروتين

قد يساعدك التحدث إلى اختصاصي التغذية حتى يتمكن الشخص المصاب بمتلازمة الإغراق من الحفاظ على وزنه.



سرطان المبيض



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن أن يكون الانتفاخ المستمر لمدة أسبوعين أو أكثر علامة على سرطان المبيض لدى الإناث.

قد يعاني الناس أيضًا من:

نزيف مهبلي غير عادي

ألم أو ضغط في الحوض

الشعور بالشبع بسرعة أثناء الأكل

صعوبة في الأكل

الإمساك أو حركات الأمعاء المتكررة

كثرة التبول



وإذا كان لدى الأشخاص أي من هذه الأعراض ، فيجب عليهم مراجعة الطبيب على الفور. يمكن للطبيب أن يطلب اختبارات لتحديد ما إذا كانت هذه الأعراض بسبب السرطان أو حالة أخرى.