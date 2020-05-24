مع أول ايام العيد .. مشروبات للتخلص من الانتفاخ و الكرش "فيديو"

مع تناول الكحك والبسكويت هل تبحثين عن مشروبات سريعه تخلصك من عسر الهضم والانتفاخ فى العيد بسبب كثرة تناول الحلويات إ.
اليك مشروبات سريعة لإنقاص الوزن ومحاربة عسر الهضم والانتفاخ يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
حفنة من الكرفس
ملعقة من الجنزبيل
ملعقة من القرفة
ملعقة من الشاى الأخضر
طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:
فى وعاء على النار قومى بإضافة كافة المكونات وغليهم جيدا ثم تصفيتهم و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الراحة وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ فى العيد وحرق أسرع للدهون
ملعقة من بذور الشيا
2 ملعقة شاي عصير ليمون
ملعقتان من بذور الكتان
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طريقة تطبيق المشروب: