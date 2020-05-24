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مرأة

مع أول ايام العيد .. مشروبات للتخلص من الانتفاخ و الكرش "فيديو"

الأحد 24/مايو/2020 - 12:05 م
المكرش
المكرش
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لمياء الياسين
مع تناول الكحك والبسكويت هل تبحثين عن مشروبات سريعه تخلصك من عسر الهضم والانتفاخ فى العيد بسبب كثرة تناول الحلويات إ.

اليك مشروبات سريعة لإنقاص الوزن ومحاربة عسر الهضم والانتفاخ يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

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مشروب الشاى الأخضر
مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس

ملعقة من الجنزبيل

ملعقة من القرفة 

ملعقة من الشاى الأخضر 

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى وعاء على النار  قومى بإضافة كافة المكونات وغليهم جيدا  ثم تصفيتهم و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الراحة وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ فى العيد  وحرق أسرع للدهون


مشروب بذور الكتان والشيا 
مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الشيا
 2 ملعقة شاي عصير ليمون
 ملعقتان من بذور الكتان 
 

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طريقة تطبيق المشروب:

فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار فى العيد يساعد  المشروب  على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

يمكن لتلك الوصفات أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا بجانب  ممارسة تمارين البطن 
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