مع أول ايام العيد .. مشروبات للتخلص من الانتفاخ و الكرش "فيديو"

مع تناول الكحك والبسكويت هل تبحثين عن مشروبات سريعه تخلصك من عسر الهضم والانتفاخ فى العيد بسبب كثرة تناول الحلويات إ.

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مشروب الشاى الأخضر مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس

ملعقة من الجنزبيل

ملعقة من القرفة

ملعقة من الشاى الأخضر

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى وعاء على النار قومى بإضافة كافة المكونات وغليهم جيدا ثم تصفيتهم و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الراحة وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ فى العيد وحرق أسرع للدهون





مشروب بذور الكتان والشيا

مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الشيا

2 ملعقة شاي عصير ليمون

ملعقتان من بذور الكتان



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طريقة تطبيق المشروب:



فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار فى العيد يساعد المشروب على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.



