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علاج الانتفاخ والغازات في البطن .. أسرع الطرق المنزلية

الأحد 22/مارس/2020 - 11:13 م
علاج الانتفاخ والغازات
علاج الانتفاخ والغازات في البطن
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حياة عبد العزيز
ما هو علاج الانتفاخ والغازات في البطن ؟.. هو تلك الطرق البسيطة والخطوات الفعالة التي يتبعها الشخص في فترة زمنية في المنزل، والغازات هي عملية طبيعية يقوم بها الشخص من مرة لعدة مرات في اليوم الواحد للتخلص من المواد الضارة في الجسم، ويتوافر العديد من علاج الانتفاخ والغازات في البطن في المنزل من خلال علاجات طبيعية سواء بالمشروبات أو الأطعمة، وإليكم بعض الطرق البسيطة تعرف عليها خلال السطور التالية، وفقًا لموقع "healthline".

ما هو علاج الانتفاخ والغازات في البطن ؟

انتفاخ البطن بسبب الغازات يكون سببه تناول الطعام الضار بالصحة دون هضمه بطريقة جيدة، وتكون النتيجة غازات على مدار اليوم برائحة نفاذه، فنقدم لكم 5 علاجات منزلية للتخلص من الانتفاخ والغازات في البطن.

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اولًا : شرب الماء 

شرب الماء من العادات التي يجب أن يتبعها الشخص على مدار اليوم، من خلال شرب كميات كبيرة من الماء فيما لا يقل عن 12 كوب ماء في اليوم الواحد، ولكن شرب الماء لها طريقة خاطئة وطريقة صحيحة، فالطريقة الخاطئة هي عندما تشرب الماء أثناء تناول الطعام، فشرب المياه أثناء الطعام يعرقل عملية الهضم، وتزداد الغازات والسموم في المعدة، والطريقة الصحيحة هي شرب المياه قبل تناول الطعام بفترة وجيزة، حتى يتم هضم الطعام بشكل سليم.

ثانيًا : تناول الطعام ببطء

يلجأ الكثير من الأشخاص بتناول الطعام سريعًا لإنجاز مهام العمل أو المنزل، ولكن تناول الطعام بـ تلك الطريقة ستؤدي إلى انتفاخ البطن، وإصدار الغازات، فمن علاج الانتفاخ والغازات في البطن أن تتناول الطعام بطريقة بطيئة، لعدم دخول الهواء في المعدة والذي يسبب عملية الانتفاخ.

ثالثًا : تناول وجبات صغيرة

من ابرز الأخطاء التي يقع بها الأشخاص هو تناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم، ولكن تكون وجبة كبيرة، وتلك يؤدي إلى حدوث الانتفاخ والغازات في البطن، فيفضل أن يتناول الشخص أكثر من مرة ولكن أن تكون الوجبات صغيرة لتسهيل عملية الهضم.

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رابعًا : تناول الطعام الصحي 

تناول الطعام الصحي من الأمور الهامة والضرورية للشخص على مدار حياته، فهو من أبرز طرق علاج الانتفاخ والغازات في البطن، فتناول غذاء صحي ومتوازن يعمل على تسهيل عملية الهضم ومن الأطعمة المفيدة للجسم هي البطاطا والفواكه، والزبادي والحمضيات.

خامسًا : ممارسة التمارين الرياضية

علاج الانتفاخ والغازات في البطن من العلاجات المنزلية البسيطة، هي فقط الاعتياد على بعض العادات الصحية التي يقوم بها الشخص بنفسه، ومن ضمنها ممارسة الرياضة ولعب بعض التمرينات الرياضية لتحسين عملية الهضم، والتخلص من الغازات الضارة بالجسم.
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