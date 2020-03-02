أضرار الفياجرا على الكبد .. كارثة صحية

أضرار الفياجرا على الكبد .. من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالرجال عند تناول الحبوب الزرقاء أو بما تسمى «الفياجرا عديدة على جميع اجهزة الجسم، وخلال السطور التالية تعرف على اضرار الفياجرا على الكبد. .. من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالرجال عند تناول الحبوب الزرقاء أو بما تسمى « الفياجرا »، كما تعتبر هذه الحبوب واحدة من اشهر العلاجات عند الرجال اعتقادا منهم انها تزيد من القدرة الجنسية اثناء العلاقة الزوجية، ولكن اشارت العديد من الابحاث والدراسات ان مخاطرعديدة على جميع اجهزة الجسم، وخلال السطور التالية تعرف على





اضرار الفياجرا على الكبد :





الفياجرا تساعد الكبد على تكوين السموم به، ومع مرور الوقت يصاب الشخص بالفشل الكلوي، ويتطور الأمر إلى اصابة الجسم بالجفاف الحاد والذي يشير إلى كارثة صحية وهي الإصابة بسرطان الكبد. اثبتت الدراسات العلمية ان للفياجرا اضرار غير متوقعة يمكن أن تلحق بالرجال سواء على المدى القريب أو البعيد، فيتناولها الكثير من الأشخاص قبل ممارسة العلاقة الحميمية، ولن يتوقع انها تؤثر بالسلب على صحته، فإنها تحدث خللا في أجهزة الجسم، كما انها تؤثر على صحة الكبد بطريقة كبيرة، ومنع الكثير من الأطباء مرضى الكبد والكلى من عدم تناول الحبوب الزرقاء « الفياجرا » لأنها خطيرة على صحة هؤلاء المرضى، كما انتساعد الكبد على تكوين السموم به، ومع مرور الوقت يصاب الشخص بالفشل الكلوي، ويتطور الأمر إلى اصابة الجسم بالجفاف الحاد والذي يشير إلى كارثة صحية وهي الإصابة بسرطان الكبد.





الفياجرا اثرها السلبي، كما يجب ان تتناول هذه المشروبات في الحال دون كسل، وهي : أن عند تناول حبوب الفياجرا وتريد أن تبطل المفعول لعدم الشعور بالراحة، يجب أن تتناول بعض المشروبات الطبيعية التي تقي الجسم من السموم دون أن تتركاثرها السلبي، كما يجب ان تتناول هذه المشروبات في الحال دون كسل، وهي : وأشار الموقع الطبي «health»





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-عصير الجروب الفروت، فمن من المعروف عن هذا العصير الشهير أنه يبطل مفعول الأدوية التي يتناولها المريض، فعند تناول الفياجرا ، يجب تناول كوب من عصير الجروب فروت لإبطال المفعول.





-كما يعتبر عصير الرمان الطازج من ابرز المشروبات الطبيعية التي تساعد على تكسير الأدوية في الدم، لأنه يحتوي على إنزيمات.





-كما تعد منتجات الألبان من الأشياء التي تساعد على التخلص من مفعول دواء الفياجرا في حالة التعب المفاجئ.



