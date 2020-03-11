اضرار الفياجرا على القلب .. احذر منها

اضرار الفياجرا على القلب من المشكلات الصحية الشهيرة عند الرجال، حيث يتناول الكثير من الرجال حبوب الفياجرا لحل المشكلة الجنسية لديه، ويلجأ الشباب إلى تناول الفياجرا في بداية الزواج اعتقادا منه أنه يزيد من قدرته الجنسية ولكن اشارت الأبحاث العلمية أن اضرار الفياجرا على القلب من ابرز ما تسببه على صحة الشخص، ونستعرض خلال التقرير التالي اضرار الفياجرا على القلب ، وفقًا لموقع « timesofindia».

اضرار الفياجرا على القلب :

يتساءل مريض القلب دومًا الأطباء على تناول حبوب الفياجرا هل هي ضارة أم لا، ويبقى السؤال متعلقًا في ذهنه، ويتناول حبوب الفياجرا بدون الرجوع إلى الطبيب المختص، لأن هناك من الحالات ممنوعة من تناول حبوب الفياجرا، ويعتبر مرضى القلب من أبرز تلك الحالات.

هناك شائعات عديدة تداول بين الرجال بشأن حبوب الفياجرا ولكن تعد من الأخطاء الشنيعه التي تؤدي إلى مشكلات صحية جثيمة، والتي يعد من ابرزها توقف عضلة القلب.

وأشارت بعض الدراسات أن يتعارض دواء الفياجرا للصحة الجنسية مع بعض الأدوية مثل أدوية القلب والضغط، ولكن إذا كنت مضطر من تناول حبوب الفياجرا لابد من استشارة الطبيب اولا لتحديد الجرعة المناسبة لصحة القلب لديك.

ومن أبرز اضرار الفياجرا على القلب، أزمة قلبية، وضعف عضلة القلب، كما يلجأ البعض لإجراء عملية القسطرة والقلب المفتوح، اذا تطورت الحالة فإنه يؤدي إلى الوفاة.





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أعراض اضرار الفياجرا على الصحة :

- الشعور بالدوار والدوخة الشديدة.

- احمرار الوجه.

- احتقان في الأنف.

- الاصابة بعسر الهضم.

- ظهور طفح جلدي في كل مناطق الجسم ولاسيما الرقبة والساقين والظهر.

- مشكلات جثيمة في العين.

- الاصابة بالاسهال الشديد.

- آلام في المفاصل والعضلات.

- اضطرابات شديدة في المعدة.

- الاصابة بورم في اليد والقدم.

- سرعة ضربات القلب.

- ضيق في التنفس واختناق.

- زيادة حساسية الفرد في أماكن كثيرة بالجسم.

- مشكلات في السمع.

- فقدان مفاجئ في البصر.

- الاصابة بالإعياء.

- نوبة قلبية مفاجأة.

- الصداع النصفي الشديد.

- ممكن أن يتحول الشخص إلى مدمن.

- يصاب بعض الرجال بالتشوه في الكثير من المناطق بالجسم.

- يمكن ان يصاب الرجل بسرطان الدم بسبب الجرعات الزيادة.

- حدوث غيبوبة سكر مفاجئة لمرضى السكر.