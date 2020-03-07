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مرأة

اضرار الفياجرا على الرجال .. توقف عن تناولها

السبت 07/مارس/2020 - 10:21 م
اضرار الفياجرا على
اضرار الفياجرا على الرجال
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حياة عبد العزيز
اضرار الفياجرا على الرجال جسيمة ويجب توخي الحذر عند تناول العقاقير الطبية التي تعالج الصحة الجنسية والمتابعة مع الطبيب حتى لا يحدث أي آثار سلبية، فهناك الكثير من الحالات الممنوعة من تناول حبوب الفياجرا، واضرار الفياجرا على الرجال كثيرة على صحة القلب والعين والكبد، تعرف عليها خلال السطور التالية.


اضرار الفياجرا على
اضرار الفياجرا على الرجال
هناك الكثير من الرجال يعتقدون أن تناول حبوب الفياجرا يزيد من صحة الرجل الجنسية في العلاقة الحميمية، ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فمن الاثار الجانبية نقص الحيوانات المنوية عند الرجال، وارتفاع نسبة الاصابة بأزمة قلبية أثناء العلاقة الزوجية.

وأشارت الأبحاث العلمية، ان اضرار الفياجرا على الرجال تزداد كلما زاد عمر الرجل، فهند تناول الرجال في مرحلة الشباب حبوب الفياجرا فتتراكم الاضرار لدى الشخص حتى كبر السن، ولكن عندما تناول كبار السن أدوية الفياجرا للرجال فإنها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المفاجئة، وتعد
 اضرار الفياجرا على الرجال من الصعب تفاديها في كل الأحوال، فالسموم والأزمات القلبية لم تعطي الوقت الكافي لالحاقها، فبعض الأوقات يتسدعى الأمر بالحجز في المستشفى فترة طويلة لتلقي العلاج. 


اضرار الفياجرا على
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اضرار تناول حبوب الفياجرا 
- الضعف الجنسي من الآثار السلبية التي تنتج عن تناول الفياجرا مرة بعد مرة، والتي تؤدي في النهاية قلة الحيوانات المنوية، وعدم القدرة على إقامة علاقة زوجية سليمة.

- تناول جرعات كبيرة من حبوب الفياجرا تتسبب في ضعف السمع مع مرور الوقت.
اضرار الفياجرا على
- من أبرز اضرار الفياجرا على الرجال وهي انخفاض حاد في ضغط الدم، والذي يؤدي الأمر إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

- يصاب الرجال بعد تناول حبوب الفياجرا، أثناء العلاقة الزوجية بذبحة صدرية قد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

- كما تسبب حبوب الفياجرا أضرار أخرى على الرجال ومنها الصداع الحاد،  وسيلان مستمر في الأنف.

- وقد يعاني الرجل من عسر الهضم نتيجة لتناول الفياجرا لزيادة القدرة الجنسية أثناء العلاقة الحميمية.

- ومن اضرار الفياجرا على المدى البعيد، الاصابة بالعمى وفقدان النظر بالتدريج.

- كما يعتبر الاصابة بـ سرطان الجلد أحد اضرار الفياجرا الشائعة.
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