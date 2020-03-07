اضرار الفياجرا على الرجال .. توقف عن تناولها

جسيمة ويجب توخي الحذر عند تناول العقاقير الطبية التي تعالج الصحة الجنسية والمتابعة مع الطبيب حتى لا يحدث أي آثار سلبية، فهناك الكثير من الحالات الممنوعة من تناول حبوب، وكثيرة على صحة القلب والعين والكبد، تعرف عليها خلال السطور التالية.

من الصعب تفاديها في كل الأحوال، فالسموم والأزمات القلبية لم تعطي الوقت الكافي لالحاقها، فبعض الأوقات يتسدعى الأمر بالحجز في المستشفى فترة طويلة لتلقي العلاج.

هناك الكثير من الرجال يعتقدون أن تناول حبوب الفياجرا يزيد من صحة الرجل الجنسية في العلاقة الحميمية، ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فمن الاثار الجانبية نقص الحيوانات المنوية عند الرجال، وارتفاع نسبة الاصابة بأزمة قلبية أثناء العلاقة الزوجية.

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اضرار تناول حبوب الفياجرا

- الضعف الجنسي من الآثار السلبية التي تنتج عن تناول الفياجرا مرة بعد مرة، والتي تؤدي في النهاية قلة الحيوانات المنوية، وعدم القدرة على إقامة علاقة زوجية سليمة.





- تناول جرعات كبيرة من حبوب الفياجرا تتسبب في ضعف السمع مع مرور الوقت.